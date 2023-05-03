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行動表演藝術列車出發 台中海線8校園巡演

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供

「行動表演藝術列車」開進海線校園囉！台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出，希望縮短城鄉藝文差距，讓學童在學校就能親近藝術，培養對藝術欣賞的興趣。

文化局表示，「行動表演藝術列車」計畫至今已完成台中市海線國小29場次巡迴演出，本次小青蛙劇團將耳熟能詳的寓言故事「賣香屁」，融入清水交通中心清水車站的歷史，改編成深具教育與文化傳承意義的有趣戲劇演出，5月2日至5月18日巡迴至北勢、龍津、東陽、大安、外埔、槺榔、瑞井、梧棲國小表演，邀請海線地區共10所學校的師生共襄盛舉。

文化局指出，小青蛙劇團進駐港區藝術中心後，提供豐富多元的營運計畫，這次校園巡迴演出，藉由淺顯易懂的劇情、「偶與偶」的對話、「人與偶」的互動，引發孩子的共鳴，自然而然地傳達教育宣導目的。

港區藝術中心表示，「賣香屁」由活力十足的小青蛙姐姐開場與孩子互動，劇情描述好吃懶做、覬覦非分之財的阿財夫妻，想盡辦法得到一切，卻老是使用不正當手段，反而自作自受遭到嚴懲。

而務實耕耘、心存善念的阿福，遇到危機困境時冷靜思考，對於哥哥夫妻倆的無理對待，也不計前嫌雪中送炭，彌足珍貴的手足之情，讓阿財夫妻深受感動，也真心悔悟。

港區藝術中心進一步說明，未來將持續接洽未巡演學校，將各式演出帶進校園，期望為學童藝術啟蒙，讓藝術教育向下扎根。

台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今年攜手駐館團隊小青蛙劇團，即日起至18日巡迴海線校園辦理8場次演出。圖／台中市港區藝術中心提供

青蛙 文化局

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