台中美術家接力展！ 陳麗娟油畫展「如歌行旅」登場

台中市美術家接力展今年度首展「如歌行旅－陳麗娟油畫創作展」，即日起至5月28日於葫蘆墩文化中心展出，陳麗娟藉由擅長的點線面筆法、豐富繽紛用色表現各地風土民情，將生活中的美感經驗在畫作上詮釋人生如歌、平凡純真的動人美景，歡迎民眾前來欣賞。

葫蘆墩文化中心表示，藝術家陳麗娟擔任教職30年退休後接觸繪畫領域，短短10年即在藝術舞台上發光發熱，獲得許多獎項。

她善用色彩造型勾勒愉悅歡欣的畫面氛圍，作品「春色滿園關不住」彩繪一片春意生機勃勃、如詩如畫，及「如歌行旅」及「且行且珍惜」利用抽象手法厚疊出多彩層紋的巨石山巒、陡峭蒼翠的林間山谷，清澈溪水穿流的絢麗美景。

「學習繪畫真是個美麗的意外！」陳麗娟分享， 10年前退休後在朋友邀約下學畫，剛開始只是消磨時間和結交朋友，從素描基本工學起，漸漸對繪畫愈感興趣，繪畫素材由鉛筆素描拓展至色鉛筆、炭筆、水彩、旅行速寫，期能運用不同媒材、不羈形式的繪畫技巧，透過形色將生活體驗與感受，轉化成一幅幅動人畫作。4年前開始參賽，多次獲獎，是繼續學畫的動力。

她說，有次在美術館欣賞畫作，意外發現窗外光線將人影反射其中，從而發想創作「走進畫中」，使用繁複及層次堆疊的筆觸創造真實虛幻交織的情境。