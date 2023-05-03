快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

「羅東人的羅東」繪本拼圖比賽 雙語繪本推動國際觀光

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東鎮公所5月20日將在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」雙語繪本拼圖比賽。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮公所5月20日將在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」雙語繪本拼圖比賽。記者陳敬丰／攝影

羅東鎮公所5月20日將在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」繪本拼圖比賽！文史工作者莊文生去年完成以羅東生活為主題的繪本，鎮公所與羅東高中雙語班合作，將繪本翻成英文，5月底將出版雙語繪本，搭配5月母親節舉辦繪本拼圖比賽，參加比賽可獲得母親節蛋糕。

莊文生以貓咪為視角，走過羅東的大街小巷，看遍一年四季風情，並由插畫家蔡曜宇繪圖，去年9月羅東鎮公所出版「羅東人的羅東」，大受好評；11月，公所與羅東高中合作，羅高雙語班的師生將繪本翻譯成英文，經過半年努力，5月底即將付梓。

鎮長吳秋齡表示，本次拼圖比賽完全免費，分為40片組適合親子參加，與200片組給勇於挑戰的民眾，2組各100隊，報名時間從即日起到5月15日，額滿為止，參加比賽的民眾拍下照片上傳到觀光所臉書，可兌換相框將拼圖裱框紀念；除了拼圖，公所還推出軟墊、檜木擴香瓶等主題文創商品。

羅高校長曾璧光說，雙語實驗班的老師帶領學生在課堂上練習，校方聘請翻譯專家李家璿指導，並請莊文生帶領學生走過繪本中出現的各個場景，實際感受羅東在地的生活，更添臨場感，翻譯結束後老師們幫忙潤稿，許多人一起努力才得以完成；希望之後繼續與公所合作，將在地觀光景點與生活介紹翻譯成英文，讓國外旅客也能領略羅東之美。

公所指出，「羅東人的羅東」雙語版預計印行200到300本，贈與縣內各圖書館與國家圖書館，也會致贈羅高紀念，不會公開販售；拼圖比賽20日上午8時半到11時在文化工場，賽前20分鐘未報到將失去資格，多餘名額開放現場民眾報名。

鎮長吳秋齡表示，「羅東人的羅東」雙語版預計5月底出版，並推出拼圖、軟墊、擴香瓶等文創商品。記者陳敬丰／攝影
鎮長吳秋齡表示，「羅東人的羅東」雙語版預計5月底出版，並推出拼圖、軟墊、擴香瓶等文創商品。記者陳敬丰／攝影
羅高校長曾璧光（右一）希望繼續與公所合作，將鎮內特色翻譯成英文，介紹給外國旅客。記者陳敬丰／攝影
羅高校長曾璧光（右一）希望繼續與公所合作，將鎮內特色翻譯成英文，介紹給外國旅客。記者陳敬丰／攝影
「羅東人的羅東」從貓的視角，走過鎮內大街小巷，描繪一年四季風情。記者陳敬丰／攝影
「羅東人的羅東」從貓的視角，走過鎮內大街小巷，描繪一年四季風情。記者陳敬丰／攝影

羅東 英文 圖書館

延伸閱讀

為愛遠航 台南捐贈100套繪本抵達愛丁堡

美學走入日常！ 南十字書屋 Crux Art & Books 台南生活與藝術的共鳴交點

台窩灣樂讀協會贈書偏鄉15年 用童心種下書香種子

林家花園一頁立體書 戲劇呈現在地歷史

相關新聞

高三生狠踢同學腹部還嗆「別踩底線」 遭爆非首次？校方回應了

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指新竹某高中傳出有高三學生疑似不滿同學提醒訂午餐要繳午餐費，而狠踢同學腹部，使該名同...

台中一中「烯環鈉」歧視原民 校長道歉：願承擔所有教育責任

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧...

「羅東人的羅東」繪本拼圖比賽 雙語繪本推動國際觀光

羅東鎮公所5月20日將在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」繪本拼圖比賽！文史工作者莊文生去年完成以羅東生活為主題的繪本，鎮...

家庭主婦好想要 高中生發明「搖擺快乾晾衣架」獲獎

台中市清水高中高二生王郁婷及何宛璇，參加遠東科技大學舉辦的2023全國高中職創意發明競賽，以「搖擺快乾晾衣架」的創意用品...

南市東區大同國小創造力獲國際肯定 孩子們辦到了！

大同國小2021年在「do your:bit」全球青少年創意挑戰賽榮獲亞太區冠軍，學生展現出的創造力和解決問題的能力令主...

動手實驗、動腦解謎 桃園六和高中周六新課程 讓學習更立體

因應108課綱，桃園六和高中在周六開設「解剖」、「物理實作」、「植物染實驗」、「實境解謎」、「AI與資訊科技」等課程，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦