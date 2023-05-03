「羅東人的羅東」繪本拼圖比賽 雙語繪本推動國際觀光

羅東鎮公所5月20日將在羅東文化工場舉辦「羅東人的羅東」繪本拼圖比賽！文史工作者莊文生去年完成以羅東生活為主題的繪本，鎮公所與羅東高中雙語班合作，將繪本翻成英文，5月底將出版雙語繪本，搭配5月母親節舉辦繪本拼圖比賽，參加比賽可獲得母親節蛋糕。

莊文生以貓咪為視角，走過羅東的大街小巷，看遍一年四季風情，並由插畫家蔡曜宇繪圖，去年9月羅東鎮公所出版「羅東人的羅東」，大受好評；11月，公所與羅東高中合作，羅高雙語班的師生將繪本翻譯成英文，經過半年努力，5月底即將付梓。

鎮長吳秋齡表示，本次拼圖比賽完全免費，分為40片組適合親子參加，與200片組給勇於挑戰的民眾，2組各100隊，報名時間從即日起到5月15日，額滿為止，參加比賽的民眾拍下照片上傳到觀光所臉書，可兌換相框將拼圖裱框紀念；除了拼圖，公所還推出軟墊、檜木擴香瓶等主題文創商品。

羅高校長曾璧光說，雙語實驗班的老師帶領學生在課堂上練習，校方聘請翻譯專家李家璿指導，並請莊文生帶領學生走過繪本中出現的各個場景，實際感受羅東在地的生活，更添臨場感，翻譯結束後老師們幫忙潤稿，許多人一起努力才得以完成；希望之後繼續與公所合作，將在地觀光景點與生活介紹翻譯成英文，讓國外旅客也能領略羅東之美。

公所指出，「羅東人的羅東」雙語版預計印行200到300本，贈與縣內各圖書館與國家圖書館，也會致贈羅高紀念，不會公開販售；拼圖比賽20日上午8時半到11時在文化工場，賽前20分鐘未報到將失去資格，多餘名額開放現場民眾報名。