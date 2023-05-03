家庭主婦好想要 高中生發明「搖擺快乾晾衣架」獲獎

台中市清水高中高二生王郁婷及何宛璇，參加遠東科技大學舉辦的2023全國高中職創意發明競賽，以「搖擺快乾晾衣架」的創意用品，在全國53所高中職330件作品中脫穎而出，榮獲亞軍。兩人開心分享，發明沒有想像中困難，只是自己有沒有想到，未來會持續動動腦創作。

王郁婷及何宛璇對於創意發明比賽情有獨鍾。高一雖同班級，何主要是發明組，參加2022IEYI選拔賽，以「IOT智慧雨傘座」獲得銀牌獎；王參加繪畫組，以「深海清潔船」獲得銀牌獎。

兩人升上高二，相約成為志同道合的參賽夥伴。攜手連續參加2023年的IEYI選拔賽及全國高中職創意發明競賽，先後以「旋轉防濺馬桶刷」、「搖擺快乾晾衣架」等作品，獲得銀牌獎及第二名佳績。由於發明作品常見又實用，不少家庭主婦、主夫也很有興趣。

王郁婷和何宛璇表示，「發明並沒有想像中的困難！只是你有沒有想到。」最初決定要參賽，試著從生活中觀察有甚麼不方便的地方，並嘗試尋找解決方法，將腦中的想法創作出實際的作品。

獲得銀牌的「旋轉防濺馬桶刷」，動機是平常在校掃廁所，馬桶刷拿到拖把槽清洗，導致穢物四散，激發靈感，設計出具有自身清潔功能的馬桶刷，刷洗完馬桶後，只要下壓刷柄，刷頭就會自動旋轉，利用慣性和水的的摩擦力，將馬桶刷上的穢物沖洗乾淨。

另件獲獎作品「搖擺快乾晾衣架」，創作的動機也很簡單，洗完校服常遇到隔天來不及乾，兩人想出利用搖擺的方式，增加空氣流速，讓衣服達到快乾的目的，也符合聯合國SDGs的永續發展目標。