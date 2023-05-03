快訊

陳水扁保外就醫展延33次 法界悲嘆：中監紅線總因扁的逼近而後挪

早晨財經速解讀／區域銀行持續遭拋售 中國復甦乏力！聯準會還有升息籌碼？

會考衝刺數學科／決勝A++把握幾何 多項式出題活考生易當機

家庭主婦好想要 高中生發明「搖擺快乾晾衣架」獲獎

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市清水高中高二生王郁婷(左二)及何宛璇(右二)以「旋轉防濺馬桶刷」、「搖擺快乾晾衣架」作品，獲得銀牌獎及第二名佳績。圖／台中市清水高中提供
台中市清水高中高二生王郁婷(左二)及何宛璇(右二)以「旋轉防濺馬桶刷」、「搖擺快乾晾衣架」作品，獲得銀牌獎及第二名佳績。圖／台中市清水高中提供

台中市清水高中高二生王郁婷及何宛璇，參加遠東科技大學舉辦的2023全國高中職創意發明競賽，以「搖擺快乾晾衣架」的創意用品，在全國53所高中職330件作品中脫穎而出，榮獲亞軍。兩人開心分享，發明沒有想像中困難，只是自己有沒有想到，未來會持續動動腦創作。

王郁婷及何宛璇對於創意發明比賽情有獨鍾。高一雖同班級，何主要是發明組，參加2022IEYI選拔賽，以「IOT智慧雨傘座」獲得銀牌獎；王參加繪畫組，以「深海清潔船」獲得銀牌獎。

兩人升上高二，相約成為志同道合的參賽夥伴。攜手連續參加2023年的IEYI選拔賽及全國高中職創意發明競賽，先後以「旋轉防濺馬桶刷」、「搖擺快乾晾衣架」等作品，獲得銀牌獎及第二名佳績。由於發明作品常見又實用，不少家庭主婦、主夫也很有興趣。

王郁婷和何宛璇表示，「發明並沒有想像中的困難！只是你有沒有想到。」最初決定要參賽，試著從生活中觀察有甚麼不方便的地方，並嘗試尋找解決方法，將腦中的想法創作出實際的作品。

獲得銀牌的「旋轉防濺馬桶刷」，動機是平常在校掃廁所，馬桶刷拿到拖把槽清洗，導致穢物四散，激發靈感，設計出具有自身清潔功能的馬桶刷，刷洗完馬桶後，只要下壓刷柄，刷頭就會自動旋轉，利用慣性和水的的摩擦力，將馬桶刷上的穢物沖洗乾淨。

另件獲獎作品「搖擺快乾晾衣架」，創作的動機也很簡單，洗完校服常遇到隔天來不及乾，兩人想出利用搖擺的方式，增加空氣流速，讓衣服達到快乾的目的，也符合聯合國SDGs的永續發展目標。

王郁婷和何宛璇開心地說，未來會持續參加比賽活動，也會告訴學弟妹，「創造力就是你的超能力」，從中獲得許多別人沒有的寶貴經驗。

台中市清水高中高二生王郁婷(左二)及何宛璇(右二)以「旋轉防濺馬桶刷」、「搖擺快乾晾衣架」作品，獲得銀牌獎及第二名佳績。圖／台中市清水高中提供
台中市清水高中高二生王郁婷(左二)及何宛璇(右二)以「旋轉防濺馬桶刷」、「搖擺快乾晾衣架」作品，獲得銀牌獎及第二名佳績。圖／台中市清水高中提供

馬桶

延伸閱讀

好羨慕～日本人家中為何面積小，卻很整齊？必備3個收納小空間　玄關、廚房是關鍵

軍工股飆漲…馬桶的和成（1810）也有份？ 專家曝利多原因：還以為找到明星股

馬桶方向太奇葩 網笑翻：專為上吐下瀉者設計嗎？

阿嬌呼籲「男人坐下來尿尿」親揭背後原因　小8歲尪點頭認同

相關新聞

高三生狠踢同學腹部還嗆「別踩底線」 遭爆非首次？校方回應了

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指新竹某高中傳出有高三學生疑似不滿同學提醒訂午餐要繳午餐費，而狠踢同學腹部，使該名同...

台中一中「烯環鈉」歧視原民 校長道歉：願承擔所有教育責任

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧...

家庭主婦好想要 高中生發明「搖擺快乾晾衣架」獲獎

台中市清水高中高二生王郁婷及何宛璇，參加遠東科技大學舉辦的2023全國高中職創意發明競賽，以「搖擺快乾晾衣架」的創意用品...

南市東區大同國小創造力獲國際肯定 孩子們辦到了！

大同國小2021年在「do your:bit」全球青少年創意挑戰賽榮獲亞太區冠軍，學生展現出的創造力和解決問題的能力令主...

動手實驗、動腦解謎 桃園六和高中周六新課程 讓學習更立體

因應108課綱，桃園六和高中在周六開設「解剖」、「物理實作」、「植物染實驗」、「實境解謎」、「AI與資訊科技」等課程，提...

全球SDGs創意挑戰賽 台南學生發想地震警鐘、生命警報器脫穎而出

2022年do your:bit台灣區學生優選作品展日前頒獎，台南市九份子國中小學生鄭羽晏、鄭群翰創作的「生命警報器」及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦