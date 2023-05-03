會考數學／決勝A++把握幾何 多項式出題活考生易當機

近20萬人報考的國中教育會考5月20日至21日舉行。聯合新聞網5月1日起推出會考衝刺系列報導，1日至3日為國文、英文、數學科；4日至5日為社會、自然科，聯合報採訪國中老師以及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

北投國中數學科教師林柏嘉提點學生，七年級的考題重點內容在於數與數量，多考學生四則運算、解方程式等程序問題，題目通常會有合理的計算量、不刁鑽，但通常需留意負數和去括號；代數等一元一次方程式也是七年級考題重點，考題通常結合生活素材，考生需解讀題目給予的素材作答，如去年會考第11題，便是要學生透過社群軟體對話求出買遊戲機的預算，多會以「素養試題」登場。

至於八年級重點，林柏嘉表示，重點代數如一元一次多項式、方程式，一元二次方程式可以使用十字交乘法、配方法、公式解，會考常聚焦在因式分解與解方程式的各種方法。

●A++決勝關鍵 把握八、九年級幾何觀念

林柏嘉也說，八年級除了等差數列與其應用問題仍是熱門考試題材外，幾何也是一大重點，多側重於動態幾何、解複合圖形的幾何量與探討幾何物件關係；九年級幾何則側重於三角形的心、圓、相似形和證明，且歷來會考的難題多來自於幾何，問題會聚焦在幾何量與關係，也是目標A++的學生需留意的重點，如去年試題便是探討幾何圖形的關係。

聚賢文理補習班數學科教師葉子豪則建議，可將數學粗略分為「幾何」以及「代數」兩部分，觀察近年考題，幾何題型不外乎以「相似、全等、平行線段與四邊形、尺規作圖、三角形的三心以及圓」做單獨或複合的題型，通常考題會要求考生，判斷甲、乙說法或做法何者正確，通常需要學生做圖且了解圖形性質，才能判斷誰是誰非。

葉子豪也指出，代數則可分成「設計過的計算題」以及「如何假設未知數」兩種主要方向；設計過的計算題多出現在考題前十題，乍看之下雖複雜，但多能化簡且容易計算，穩住陣腳就能拿分；假設未知數則考驗學生邏輯思考能力，通常見於生活情境等素養題，通常會結合折扣促銷、減免等方式出題，學生還需留意假設完後是否邏輯仍合理，否則容易失分。

●函數、多項式出題靈活 遇素養題考生易當機

葉子豪也建議，如「比例、統計圖表及資料分析、函數、多項式」歷來容易獨立出題，建議考生一定要趁考前重新檢視觀念，通常又見於基本觀念活用題型，若學生一昧刷題，雖然對基礎題型有幫助，但在素養題就容易卡住「當機」。

葉子豪指出，學生考前不要再糾結於困難的計算題，建議把時間用於觀念了解、閱讀、公式活用上。如果學生過去答題時常出錯，可以反過來檢視錯誤部分，是否能講出題目背後的運用觀念，若講不出來就代表基本觀念不熟，一定要再做類似題目加強，並尋找觀念易出現的題型，檢視觀念掌握程度。

●素養題萬變不離其宗 多只需簡單計算

近年素養題多讓學生摸不著頭緒，葉子豪則談到，考生可以先嘗試做近五年考古題，多會發現素養題型側重「閱讀、判斷、分析」，先了解情況後，選擇出適合的方式解決，接著考慮合理性，大多數的素養題只需要「簡單的計算」。考生理解題目後可先假設答題，通常計算不複雜，如果發現過程繁瑣，甚至可以重新審視一下想法是否有不完善之處或思考方向錯誤。

●最後衝刺 不同程度有不同任務

林柏嘉建議學生，若程度比較落後目標可放在B、B+，拿下有把握的單元。做考古題時將重心放在前十題，找出有感覺的題目再分析所屬單元，把單元課本範例再做一遍；程度中等學生目標可放在A、A+，以課本習作、歷屆試題為主，歷屆試題多做幾遍，也建議從考古題中回顧較無法掌握的單元並再次練習課本習作範例。

至於程度頂尖的學生，林柏嘉指出，目標若鎖定A++要完全熟悉歷屆試題，除了往常難題主要來源的九年級單元外，需分析模擬考易錯、害怕的單元或者數學知識，多花時間準備。