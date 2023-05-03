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烯環鈉歧視原住民 中一中道歉

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視原住民意味。3位原住民議員昨質詢時，要求校方道歉，校長下台。台中一中校長林隆諺除向全體原住民致歉外，也表示願意承擔所有教育責任。

前國小校長、議員古秀英質詢說，不要把侮辱當有趣，貶低原住民；朱元宏強調族群平等，沒想到在台中一中竟有這樣歧視狀況，培養出來的部分學生觀念如此狹隘，市府原民會應表達嚴正抗議；黃仁表示，學校放任師生公然出現歧視原住民的字眼，非常離譜，要求校長下台。

校長林隆諺表示，校方在4月28日發現園遊會不當宣傳圖片後，連同導師，隨即請學生將該圖片從社群媒體下架，輔導室並關心原住民族學生，提供必要的協助。

林隆諺說，昨天朝會也對全校師生宣導，提醒尊重族群文化的觀念，同時，學務處及輔導室在第一節課前及第五節課進到事件的班級，進行「多元族群」與「多元文化」的教育輔導。

另外，預計兩周後，將舉辦教職員尊重「多元族群」、「多元文化」的議題研習，期許教師們能將該觀念融入平常教學課程內容，或在相關議題時能夠引導學生正確觀念。

林隆諺說，身為台中一中校長，因督導不周，導致本次事件造成的遺憾，他願意承擔所有教育及行政責任，接受主管機關懲處。

原住民 議員 社群媒體

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