高三生狠踢同學腹部還嗆「別踩底線」 遭爆非首次？校方回應了

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指新竹某高中傳出有高三學生疑似不滿同學提醒訂午餐要繳午餐費，而狠踢同學腹部，使該名同學身體不舒服，此外，施暴學生過去也有類似情況，校方都未處理；對此，校方回應，第一時間獲悉此事就進行校安通報，經了解事件始末，也依校規進入獎懲會議討論，將依情節重大對該名學生記一支大過以上處分。

該名網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指新竹某高中有高三學生對班上同學施暴，且非第一次，甚至在打人後恐嚇同學「不用害怕，只要不踩到他的底線就不會一次爆發」，但這樣的行徑校方卻未處理，讓暴力持續在校發生。

校方強調，第一時間就進行校安通報，並依規處理，學校也啟動輔導機制，會請諮商師介入輔導。這名學生上周五也公開在班上向班上的同學致歉，同時寫悔過信件向全班承諾不會再犯，並即日起請假到畢業典禮，避免再有因個人情緒控管問題而出現失控行為。

校方指出，被踢腹部的被害同學及家長在了解事件始末後，也接受施暴同學道歉，且到醫院檢查身體後並無大礙，校方都在第一時間處理，並非不聞不問。另外，學校也約談施暴學生，被打的同學也都有驗傷觀察，學校也請雙方家長了瞭解事情的經過，與後續處理流程，被害同學也保留提告的權益。

被打的學生家長在會中也提及，希望能給動手的學生改過機會，看犯錯的學生能不能在這次事件後修正情緒管理。