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全球SDGs創意挑戰賽 台南學生發想地震警鐘、生命警報器脫穎而出

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市九份子國中小學生鄭羽晏、鄭群翰創作的「生命警報器」及「老忠實地震警鐘」作品，參加全球SDGs創意挑戰賽獲優選。記者鄭惠仁／攝影
台南市九份子國中小學生鄭羽晏、鄭群翰創作的「生命警報器」及「老忠實地震警鐘」作品，參加全球SDGs創意挑戰賽獲優選。記者鄭惠仁／攝影

2022年do your:bit台灣區學生優選作品展日前頒獎，台南市九份子國中小學生鄭羽晏、鄭群翰創作的「生命警報器」及「老忠實地震警鐘」作品榮獲優選，今天在校內獲校長康晉源表揚，希望孩子們的創意想法，能夠展現對人們的關懷並改變未來世界。

康晉源說 「do your :bit全球挑戰賽」為BBC micro:bit教育基金會、英國文化協會、聯合國兒童基金會共同舉辦，參加對象為全球所有8至18歲青少年，以Microbit為核心，結合感測器等元件，使用Makecode撰寫程式，製作解決SDGs全球永續發展目標的創意競賽。透過活動參與，向世界分享實踐SDGs的創意改變想法，也藉由更多創意改變想法與實作，讓世界未來發展更加美好，這樣的賽事已成為世界各國青少年文化交流的科技橋梁。

「生命警報器」發想，以聯合國的全球永續發展目標(SDGs)目標3「良好的健康與福祉」為主題，因應新冠肺炎19疫情影響下，人們的距離變得疏遠，長輩如果遇到意外，很難去發現，所以鄭羽晏想到讓長輩簡單快速的通知他人的方式。這個生命警報器可以發出大聲響，讓附近的人可以知道有人需要幫助了，同時用無線傳送經緯度座標給伺服器，再從伺服器透過網際網路傳送到長輩家屬或緊急救護單位的手機或電腦，即時救援。

「老忠實地震警鐘」以SDGs的目標13氣候行動作為當主題，一旦大地震發生在凌晨時，有許多人因為在睡夢中來不及逃出被困住在倒塌的房子裡，鄭群翰發想出地震警報器，當警鐘感測到晃動，就會發出大的聲響叫醒睡覺的人們，同時透過無線網路，傳送求救訊號，經緯度座標方位到伺服器，再傳送到消防局或緊急救護人員，爭取獲救的黃金時間。

鄭群翰說，在自然課程中看到地震災害對生命造成嚴重威脅，希望透過地震警鐘可以幫助人們。鄭羽晏表示，常聽到長輩跌倒就傷勢很嚴重，如果可以利用科技來輔助偵測，並同步通知能協助的人，這類的意外事故就可以減少。

指導老師鄭凱鴻表示，因為疫情的關係，人們距離疏遠，用科技通訊來傳遞重要的訊息是採取行動的關鍵第一步，學生在討論發想過程中展現出對人的關懷，並試著解決全球永續發展議題，讓世界未來發展更加美好。

地震 聯合國

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