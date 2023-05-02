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獲認證國際文憑世界學校 北市中正高中開班招生

中央社／ 台北2日電

繼台北市西松高中取得國際文憑組織授權後，中正高中也成為國際文憑世界學校，將從112學年度開辦大學預科及大學生涯發展導向2種課程，首屆預計各設1班、每班25人。

台北市立中正高中近期宣布，經過15個月努力後，國際文憑組織（IBO）已在4月28日認證中正高中為國際文憑世界學校（International Baccalaureate WorldSchool），且同時授權中正高中開辦大學預科（IBDP）及大學生涯發展導向課程（IBCP），代表中正高中成為全台首間開辦IBCP的高中。

中正高中教務主任許孝誠今天接受媒體電訪表示，相較IBDP的學術傾向，IBCP著重學生生涯探索，所以校方與英國北方大學聯合會（NCUK）合作，提供商業、工程或醫藥3種職業試探機會，同時因應台灣文化，也會培養學生參與台灣大考的能力。

許孝誠指出，中正高中將於112學年度正式招收第1屆國際文憑班學生，並命名為「國際移動力實驗班」，分別開設IBDP及IBCP各一班，每班招收25名學生，另外歡迎港澳地區及外國學生報考。

他說，欲就讀國際移動力實驗班的學生需先參加國中教育會考，達到英文科A++或英文科A+及數學科A才可報名特色招生考試，考試內容包含句意解析、訊息判別及創意思考，希望學生除了英語外，還要具備閱讀、理解、表達及延伸反思的能力。

由於中正高中目前已有開辦雙聯學制課程，有意就讀國外大學的學生如何選擇？許孝誠表示，中正的雙聯學制是與美國系統合作，IB文憑則是美國及英國都有許多學校採計，就看學生想往哪裡發展。

學費部分，許孝誠指出，由於開辦課程需要向IBO繳費，加上需要加強學生學術英文及撰寫能力，且原文書籍費用較高昂，預計不包含出國費用在內，每學期學費約新台幣6.5萬元。

許孝誠表示，5月27日、6月9日將辦理招生說明會，6月19日上午8時至21日中午12時開放特招考試報名，6月25日上午考試。詳細簡章可上中正高中網站查詢。

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