板中FRC隊伍赴美比賽 自籌資金、行程規畫、下廚樣樣來
板橋高中FRC機器人隊伍日前赴美國矽谷參加區域賽，同時前往其他學校的FRC基地見學，行程由學生規畫、籌措比賽資金，甚至為節省開銷，有時三餐需自己下廚、搭地鐵公車步行，不只學到機器人知識，更善用英語勇闖美國；參賽學生說，發現留學並不如想像中的難，盼未來有機會出國。
FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，難度與等級最高的機器人競賽之一。板橋高中FRC機器人隊伍編號7709，屬新興隊伍，學生自行聯繫美國戴維斯高中隊伍，獲得參訪交流及移地訓練機會，還到聖荷西地區Saratoga High school及Los Gatos school 隊伍的FRC基地見學。
板橋高中顏椀君、林毓琇及梁俊銘老師表示，這次矽谷區域賽是創隊以來最有挑戰的賽事，高強度競賽、快速的團隊運作模式，學生都大開眼界，由於此行是由學生籌措資金，為節省開銷全自助、無旅行社安排，部分三餐自行下廚及搭乘地鐵公車步行。
此外，學生除造訪洛杉磯博物館、美術館及五所大學外，還邀請Meta工程師陳鵬仁與談，他不僅提到當年與Meta創辦人祖克柏共同發表，閩南語AI口語翻譯系統，也分享求學及工作經歷等。此外，聖荷西大學電機系三年級江采容、史丹佛大學機械工程碩士生張芝綾分別分享，從高中到大學的學習歷程，聊美國文化、生活適應及實現夢想的人生履歷等。
參賽學生鄧行甫說，這次出國參加比賽，除了與各國隊伍交流、參觀特色文化與景點外，前輩分享許多在美就業及就學經驗，讓他發現留學並不如想像中的難，期待未來有機會可以出國圓夢。
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