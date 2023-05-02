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辨識救護車從那來 北興國中科展將代表嘉市參展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「獨」「家」追蹤-嘉義市獨角仙復育棲地調查研究。圖／嘉義市政府提供
「獨」「家」追蹤-嘉義市獨角仙復育棲地調查研究。圖／嘉義市政府提供

北興國中於嘉義市科學展覽蟬聯國中團體組第1名，獲首獎作品「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」，辨識救護車聲源將代表嘉義市參加全國科展。該校參賽23件15件進入複賽，且15組隊伍全數獲獎，穩坐嘉義市國中科展國中組團體第1名。校長張仁澤表示，長期深耕科技教育、學生多元思考和發揮創意，才能有如此佳績。

北興國中「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」和「獨家追蹤-嘉義市獨角仙復育棲地調查研究」、「嘉義 PM2.5 濃度探討」3件作品同獲本次嘉義市科學展覽第一名。

研究「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」的林宥余和蕭聿淇同學將代表嘉義市參加全國科展；校方表示，該組作品著重於機電資訊在日常生活中的應用相關研究，需要進行硬體整合、程式編寫和測試，這套系統能辨識救護車聲音的方位，進而避開禮讓。在老師沈奕成指導下花費了許多時間和心力，主動前往消防局進行測試，並成功得出研究成果。

透過學校「興敬自然」彈性課程，林怡佳、黃盈皓、林得榮3名學生在嘉義市頂庄社區進行『「獨」「家」追蹤-嘉義市獨角仙復育棲地調查研究』。他們察覺社區在獨角仙復育面臨到的問題，進行問題討論、實驗設計以及實地踏查等方式進行研究。研究成果不僅回饋給社區，更協助社區進行獨角仙復育棲地設置的安排與規劃。指導老師林嘉慶及、陳雪卿長期陪伴同學夜間觀察、指導研究，讓獨角仙在社區能夠永續生存。

「嘉義地區PM 2.5逐年逐月逐時的變化狀況及探究影響原因」，由游諭棠、陳品睿、呂千聞3名同學共同進行，透過大量的數據分析及探討，針對嘉義市區PM 2.5濃度的變化趨勢及其對當地居民健康的影響進行深入探究。3名同學表示，該研究特別關注了中秋節烤肉活動對嘉義PM 2.5的影響情形，提出了針對性的改善計畫。指導老師高慧菊表示，學生們在研究過程中不僅深入了解了家鄉PM 2.5濃度變化的原因，還為市政府提供了寶貴參考意見。

校長張仁澤，表示，校內團隊以「愛人、大觀、創藝」學校願景為方向，發展「戶外探索」、「雙語國際」、「科技教育」等多元課程，期待教出影響未來的孩子。

林怡佳、黃盈皓、林得榮同學至頂庄社區夜間觀察研究。圖／嘉義市政府提供
林怡佳、黃盈皓、林得榮同學至頂庄社區夜間觀察研究。圖／嘉義市政府提供
「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」林宥余和蕭聿淇同學，將代表嘉義市參加全國科展。圖／嘉義市政府提供
「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」林宥余和蕭聿淇同學，將代表嘉義市參加全國科展。圖／嘉義市政府提供
北興國中蟬聯嘉義市國中團體組科展第一名。圖／嘉義市政府提供
北興國中蟬聯嘉義市國中團體組科展第一名。圖／嘉義市政府提供
「嘉義地區PM 2.5逐年逐月逐時的變化狀況及探究影響原因」是游諭棠、陳品睿、呂千聞3名同學的作品。圖／嘉義市政府提供
「嘉義地區PM 2.5逐年逐月逐時的變化狀況及探究影響原因」是游諭棠、陳品睿、呂千聞3名同學的作品。圖／嘉義市政府提供
林宥余和蕭聿淇同學前往消防局進行測試。圖／嘉義市政府提供
林宥余和蕭聿淇同學前往消防局進行測試。圖／嘉義市政府提供

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