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馬頭琴音樂家烏尼德偏鄉校巡演 奏內蒙古音樂驚豔師生

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
馬頭琴音樂家烏尼德受嘉縣竹崎文化藝術基金會邀請，昨今兩日於竹崎高中、國小及昇平國中演出馬頭琴與呼麥藝術。圖／嘉縣議員何子凡提供
馬頭琴音樂家烏尼德受嘉縣竹崎文化藝術基金會邀請，昨今兩日於竹崎高中、國小及昇平國中演出馬頭琴與呼麥藝術。圖／嘉縣議員何子凡提供

馬頭琴音樂家烏尼德（本名黃煜程），受嘉縣竹崎文化藝術基金會邀請，昨今兩日於竹崎高中、竹崎國小及昇平國中演出馬頭琴與呼麥藝術，具蒙古民族特色的馬頭琴樂音與呼麥唱技驚豔與會師生，讓人有置身蒙古遼闊草原與山河的感動。

烏尼德畢業於台藝大戲劇系，但，沒進入戲劇領域，反而三度前往內蒙古拜師學藝，成為呼麥演唱與馬頭琴演奏的音樂家，積極推動內蒙古游牧音樂，不僅自己是表演者，也辦理講座推廣、教學工作坊和公益活動，更受邀擔任電影幕後配樂的演出及配唱。

烏尼德表示，馬頭琴是一種飾以馬頭、以馬尾鬃毛為弦的二絃琴，自13世紀以來，馬頭琴在蒙古游牧民族文化中扮演著舉足輕重的角色；呼麥，則是居住於阿爾泰山周圍的游牧民族，源於對大自然的崇敬，而產生的一種獨特演唱技巧，低音如大地般厚實，高音如蒼穹般遼闊，透過演場者聲帶、舌頭的控制與變化，能夠唱出80幾種聲音，也是遊牧民族與自然萬物對話的一種方式。

烏尼德說，當初會投入這個特殊的音樂領域，竟是因為小時候愛打電玩，對遊戲裡蒙古國驍勇善戰的成吉思汗懷抱仰慕，進而對蒙古歷史文化產生興趣，更因為想學一項「可以嚇倒同學」的蒙古技能而三度造訪內蒙古，認識當地文化，也學習特殊的馬頭琴及呼麥藝術。

竹崎文化藝術基金會董事長、嘉縣議員何子凡表示，馬頭琴與呼麥早被列為聯合國非物質文化遺產，是世界珍貴的藝術表演形式，自己曾在多年前的世界博覽會蒙古館親身體驗而悸動不已，讓人彷彿置身浩瀚無際的原野，與大自然融合一體。

現代人工作繁忙生活壓力大，紛擾的心情很適合透過蒙古音樂來調適，何子凡說，嘉縣竹崎高中、竹崎國小及昇平國中等校，都有優秀的校內音樂團隊，馬頭琴與呼麥國內樂團相當少見，邀請烏尼德巡迴校園演出，不僅開拓孩子們的音樂視野，也為大家帶來不一樣的文化體驗。

馬頭琴音樂家烏尼德昨天於竹崎國小演出馬頭琴與呼麥藝術，學童首度體驗彈馬頭琴，相當難得。圖／嘉縣議員何子凡提供
馬頭琴音樂家烏尼德昨天於竹崎國小演出馬頭琴與呼麥藝術，學童首度體驗彈馬頭琴，相當難得。圖／嘉縣議員何子凡提供
馬頭琴音樂家烏尼德受嘉縣竹崎文化藝術基金會邀請，昨今兩日於竹崎高中、國小及昇平國中演出馬頭琴與呼麥藝術。圖／嘉縣議員何子凡提供
馬頭琴音樂家烏尼德受嘉縣竹崎文化藝術基金會邀請，昨今兩日於竹崎高中、國小及昇平國中演出馬頭琴與呼麥藝術。圖／嘉縣議員何子凡提供

內蒙古 何子凡

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