員林國中金牌教練教出金牌選手 全中運二金落袋

彰化縣和台北市是全國拳擊隊「唯二」最多的縣市，今年全國中等學校運動會彰化縣員林國中拳擊隊「名師出高徒」勇奪2金4銀3銅和國男團體組亞軍；今天得獎選手一致認為，平時多付出時間努力練習，辛苦耕耘必歡呼收割。

員林國中拳擊隊1976年成軍，2003年禮聘台灣區運動會拳擊項目4屆冠軍、大洋洲拳擊賽銅擊選手蕭明智擔任教練，2017年再禮聘全國運動拳擊冠軍選手蕭璜議指導，值得一提的是蕭明智、蕭璜議是父子，「虎父無犬子」共同締造員林國中拳擊隊摘金奪牌。

112年全國中等學校運動會在新竹縣落幕，員林國中拳擊隊14名選手出賽，10人得獎，頂著國男團體組亞軍光環凱旋榮歸。既是隊長又是金牌選手賴冠珉和選手盧柏宇都表示，求勝必須付出更多時間練習，他們星期一到六練2至3小時，回家繼續自我訓練。

盧柏宇說，曾經累到萌生放棄念頭，但想到冠軍目標就打起精神練下去。對賴冠珉來講，降體重是最大挑戰，美食全部忌口，他用「達到目標就可以放鬆吃一點」鼓勵自己練習。

全中運57公斤級銀牌選手張晏菱，功課第一名，被視為學霸；她表示，父親和弟弟都喜歡練拳擊健身，她小六和弟弟到員林國中拳擊室練習，練出興趣，入學後參加拳擊隊跟著教練訂定目標，和同隊隊員一起前進。

「初入拳擊隊，我都要隊員訂出『冠軍』當唯一目標。」蕭璜議說，個人訂出目標，全隊鼓掌，接著練習過程中互勉達標不放棄，有團隊士氣支持就能堅持向前走。

校長吳俊良表示，拳擊教練和選手揮汗付出，在拳擊場上與對手拚搏爭取榮譽，而普通班國一女將許墐容在空手道項目拿到對打銅牌佳績，他身為校長很感動學生能文能武，在多元學習下能多方發展自身強項。