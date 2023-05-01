探索台南的家魚 小學生跟著牛奶魚「搬家」

台南市南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚‧虱目魚」課程，到安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚，學生體驗去魚鱗，學習到虱目魚可以全魚利用，不僅魚肚、魚肉可吃、魚骨可熬湯、魚鱗也可製成膠原蛋白，也手做虱目魚丸，不一樣的體驗讓孩子驚呼連連。

台南大學教育學系教授歐陽誾表示，虱目魚養殖重視分工，魚苗在淺坪式魚塭養至寸魚，再移至深水魚塭養至成魚，各場域讓學童系統性的認識虱目魚產業。口埤國小校長王朝賜說，在北門與將軍製作虱目魚一夜乾和虱目魚丸，讓學生了解虱目魚加工，是有深度的課程設計。

安南區虱目魚苗養殖達人陳全益說，虱目魚苗怕低溫，為提高育成率，水溫需20度以上，淺坪式魚塭有利藻類繁殖，提供魚苗食物來源。口埤實小學生吳芯羽分享，這些魚苗從印尼坐飛機來台灣後，養到2寸大的寸魚只需40天，再移至深水式魚塭續養至成魚，牠們從魚卵孵化後到成魚要搬兩次家。

學甲洽通實業為通過ISO 22000與HACCP國際食品安全雙驗證的虱目魚加工處理廠，董事長陳清岳安排學生於參觀廊道認識虱目魚分切加工流程，並招待學童享用現炸香噴噴的小魚塊。南大附小學生希‧瑪巴諾說，第一次去魚鱗手忙腳亂，魚鱗還不小心噴到臉上，印象太深刻了。