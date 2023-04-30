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影／屏東後庄國小文心舞獅隊成軍近10年 推廣民俗技藝加深文化薪傳

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊以台灣獅的傳統套路為主，讓孩童接觸民俗技藝，加深文化薪傳。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊以台灣獅的傳統套路為主，讓孩童接觸民俗技藝，加深文化薪傳。記者張已亷／攝影

屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊以台灣獅的傳統套路為主，成軍近10年，隊員共14人，教練蔡有朋考量孩子身形較小，用紙加布作為材料，以傳統製作方法將獅頭輕量化，讓學童好操作，曾在各級學校民俗體育比賽勇奪雙獅特優、單獅優等的獎項，讓孩童學習民俗技藝，打破陣頭的刻板印象，加深文化薪傳。

導師林裕學表示，校內過往只有躲避球隊，透過多元化設計課程內容，2013年成立文心舞獅隊，近期積極參與各級賽事，屢創佳績，逢年過節也會帶隊至地方家戶拜年慶賀，發揚傳統民俗技藝。

教練蔡有朋表示，獅頭通常是以玻璃纖維等硬質塑膠為材料，比較重，隊員體型較為嬌小，考量體型與負重能力，改以紙漿、紗布為材料，手工糊上5到6層的牛皮紙及粗紗布，並手繪製作獅頭，減輕重量但強度不變，也保留韌性，並適度縮小獅頭尺寸，符合小朋友的肩距，讓訓練及演出能更加順利。

五年級的隊員謝孟佑說，本來就喜歡傳統民俗技藝和運動類的社團，舞獅隊的訓練內容很有趣，因此選擇文心舞獅隊，加入隊伍已2年，會想繼續舞下去。

屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊教練蔡有朋考量孩子身形較小，用紙加布作為材料，以傳統製作方法將獅頭輕量化，讓學童好操作。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊教練蔡有朋考量孩子身形較小，用紙加布作為材料，以傳統製作方法將獅頭輕量化，讓學童好操作。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊成軍近10年，社團經費由九如農會總幹事龔泰文贊助，近期積極參與各級賽事屢創佳績。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉後庄國小文心舞獅隊成軍近10年，社團經費由九如農會總幹事龔泰文贊助，近期積極參與各級賽事屢創佳績。記者張已亷／攝影

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