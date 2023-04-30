台南師生徒步十六寮朝聖之路 倡議營造台江文化路徑

台南社大台江分校今天與5所國中小參加台江十六寮朝聖之路活動，台江分校執行長吳茂成與台江民俗文化班倡議規畫台江內海歷史文化園區，建議市府以藝術參與，營造台江十六寮文化路徑。

台江分校、海佃國小《小台江》、長安國小水水長安、和順國中台江社、海東國小機器人社團、安佃國小學生共120人徒步參加台江十六寮朝聖之路，為台江建庄二百年文化節慶開鑼，沿路受到十六寮大廟主委及委員熱烈歡迎。鄭新讃、蕭忠男阿公也陪走，為孫輩解說百年來的台江文化故事，大家並在百年魚木花開下合影，留下感人畫面。

布袋嘴寮蕭國財說，看到台江流域師生一起走讀台江十六寮大廟，特別是布袋嘴寮有百年魚木、百年神榕、百年紫薇及3百多年泥塑朱王，都是歷史傳承，行路認識台江歷史，更具意義。

和順國中學生林育民分享，走在古道，看到十三佃莿桐花與百年榕樹與五營，除見證台江歷史，也代表文化傳承。

長安國小陳清璿印象最深刻的是百年魚木，因為樹是先到的，所以開路時留給樹一個空間，「這是對行人的友善也是對環境的尊重」。

學生陳彥閤表示，印象最深的是布袋嘴寮代天府，因為即將參加國中會考，拿到廟方贈送的狀元筆，有神明的祝福和保佑，覺得會考會順利。

社大台江分校執行長吳茂成表示，台江十六寮朝聖之路連通了台江六個核心村落，村與村間隔著生產區，這些生產區由西往東，從魚塭與農田相間，這是台江溼地型村落社會特色，這些生產區，在清代大部分是「崇文書院租」、「海埔租」的範圍，先民稱為「崇文畑」，特別是在總頭寮以東的東八堡，為了對抗不肖官史的欺壓霸占土地，由中州寮知識分子林用，奉請學甲二大帝，號召百姓，集資前往府城告官，最後贏得勝訴，取回耕作權，這就是大道公拓墾神話故事。一路上，學生向台江十六寮守護神祈禱父母親身體健康，母親節平安健康，可說是飲水思源之路。

中午，學生來到長安國小用餐及休息，下午沿途沿著水圳古道、曾文溪改道的歷史現場而走，沿途有公親寮拜溪墘的劍獅、十三佃石敢當、十二佃神榕、溪心寮大道公燈的台江治水神話故事歷史現場，這也是茄拔媽祖來鹿耳門請水的文化香路，也是台江文化大熔爐的移民之路。