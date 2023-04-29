品味校園之美新作風 元智首創原民風露營
桃園元智大學今明2天首創在校園操場搭35個帳篷露營，邀請教職員生、校友、眷屬及觀音根滿慈善基金會、桃園家扶中心等約150人參與，齊聚元智共同體驗露營樂趣，有校友表示活動相當有趣；今活動中也簽署「元智低碳十宣言」，創零碳綠能生活。
本次露營由元智大學原資中心邀請校內原民生，共同規畫安排原住民迎賓舞及原住民傳統美食，更搭配親子運動等，讓元智教職員生及校友們在忙碌的生活中，細細品味元智之美，共同渡過2日歡樂時光。
元智大學校長廖慶榮表示，2日的露營活動精采又豐富，有原住民迎賓舞蹈開場，動手體驗製作搗麻糬與竹筒飯，還有羽球及匹克球親子體育競賽等，除了運動強身外，更可促進親子關係。
廖慶榮說，本次登山社也特別與桃園市童軍會呂理祿訓練員共同辦理攀樹及走繩活動，結合環境生態及ESG永續理念，將「親近樹、認識樹、善待樹」的概念帶給同仁及眷屬，增進大家對森林永續的瞭解，大家在攀爬上樹之餘，還能夠對於樹木及生態環境更加了解。
晚上則安排元智大學通識教學部星象專家俞伯傑，介紹4月的星象與星座故事，躺在地上或坐在椅子上，一邊欣賞美麗的星空，一邊聽故事；隔天收帳前，則邀請參與者一同將校園淨化環境，不留下垃圾。
廖慶榮說，元智大學不但重視大學永續發展與社會責任，更積極推動USR計畫，活動中簽署元智低碳十宣言，報到時即讓參與者簽署承諾。
參與活動的元智大學張姓同仁表示，雖然在元智上班，但第一次在操場上露營，既新鮮又有趣，是個難得的回憶；機械系校友謝愉隆則分享，畢業13年重回母校參與露營活動，非常興奮及開心，除了體驗原住民活動外，親子體育競賽更可增進家人間的情感，透過與元智人一起玩樂，除了凝聚母校的向心力，更增進彼此情誼。
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