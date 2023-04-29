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鞋盒內的藝術品 宜蘭美術館國際袖珍雕塑展

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國際袖珍雕塑展，2樓學生作品。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，2樓學生作品。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府文化局與國立台灣藝術大學共同舉辦「咫尺之見─國際袖珍雕塑展」今天開幕，展出179件國際藝術家與台藝大學生作品，作品要求為「能裝進鞋盒大小的雕塑作品」，名家雕塑細緻深刻、學生作品天馬行空，充分展現藝術的無限可能。

台藝大雕塑系主任賴永興表示，10多年前看到系上學生做了很多小模型，具有巧思卻沒有成為完整作品，突發奇想舉辦第一屆袖珍雕塑競賽，展出學生優秀作品，並邀請日本、韓國等國外多所藝術大學師生共襄盛舉，迴響頗豐，便一屆一屆辦下來。

宜蘭縣文化局表示，去年舉辦林瑞珍雕塑展，結識台藝大美術學院長陳貺怡，撮合這次展出，是袖珍雕塑第一次來到宜蘭，也是第一次在美術場館展出；台藝大雕塑系特別從過往幾次展覽挑選優秀作品，在美術館1樓展出，2樓則是學生作品，展覽持續到7月2日。

1樓作品中，沖繩縣立藝術大學的平敷傑以青銅製作的「小山羊」是本次展覽中最為袖珍的作品；2樓作品裡，蔡瑜的「10月親密關係─301公里」用寄送包裹的小紙箱，裝入他和就讀南藝大的女友吐出不同空氣，包成2包密封袋，象徵遠距離的思念。

台藝大學生難得來到宜蘭，雖然不是所有展出學生都有到場，仍興奮簽名拍照留念；她們說，每年都會認真準備袖珍雕塑競賽，部分是因為系上提供不錯的獎金，另外則是由於競賽規則非常自由，只要能裝進鞋盒，任何天馬行空的創作都被接受，能享受恣意揮灑靈感的創作過程。

宜蘭美術館「咫尺之見─國際袖珍雕塑展」今日到7月2日展出。記者陳敬丰／攝影
宜蘭美術館「咫尺之見─國際袖珍雕塑展」今日到7月2日展出。記者陳敬丰／攝影
沖繩藝大平敷傑「小山羊」。記者陳敬丰／攝影
沖繩藝大平敷傑「小山羊」。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，1樓名家作品。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，1樓名家作品。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，2樓學生作品。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，2樓學生作品。記者陳敬丰／攝影
台藝大蔡瑜「10月親密關係─301公里」。記者陳敬丰／攝影
台藝大蔡瑜「10月親密關係─301公里」。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，1樓名家作品。記者陳敬丰／攝影
國際袖珍雕塑展，1樓名家作品。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 文化局

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