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女大學生校園「上空」驚動學校高層 表演訴求曝光

中一中園遊會文宣「烯環鈉」引熱議 網炸鍋：歧視原住民

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中一中今日舉辦校慶園遊會，不過，有高二學生昨天以「烯環鈉」作為擺攤主題宣傳，取自台語「死番仔」諧音，在網路引發熱議，遭網友批評「歧視原住民」。圖／擷取自網路
台中一中今日舉辦校慶園遊會，不過，有高二學生昨天以「烯環鈉」作為擺攤主題宣傳，取自台語「死番仔」諧音，在網路引發熱議，遭網友批評「歧視原住民」。圖／擷取自網路

台中一中今日舉辦校慶園遊會，不過，有高二學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，昨天在班級IG發出「烯環鈉」宣傳文宣，取自台語「死番仔」諧音，在網路引發熱議，遭網友批評「歧視原住民」、「明目張膽歧視已經算是羞辱了」。台中一中表示，學務處發現後已請該班級下架文宣，並已進行班級輔導、機會教育。

一名網友在臉書貼出「烯環鈉」菜單，並發文指台中一中學生園遊會，使用台語「死番仔」諧音作為擺攤主題，目前學生帳號已經刪除，但「我們都知道這不是最好的處理方式」。

對此，網友批評「這是歧視」、「好扯喔」、「刷新三觀」、「無知當有趣」，也有網友說，「很無力，刻板印象已經算了，但最難過的是這種明目張膽歧視，已經算是羞辱了」。

台中一中表示，學校高二班級學生，昨天在班級IG宣傳園遊會要販售的飲料與鬆餅，經班上學生共識決以「烯環鈉」為主題宣傳，學務處第一時間在網路發現後，已經請該班級下架文宣，今天校慶園遊會並未使用該主題，學校也對班級輔導，教育學生應該尊重多元族群與文化。

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