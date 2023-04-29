快訊

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

全中運／嘉縣再創佳績奪61獎項「木球」異軍突起奪3金

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023年全中運上，嘉縣梅山國中奪得3金3銅，成為最大贏家。圖／嘉義縣政府提供
2023年全中運上，嘉縣梅山國中奪得3金3銅，成為最大贏家。圖／嘉義縣政府提供

2023年全國中等學校運動會於4月22至27日在新竹縣舉行，嘉義縣派出177名選手參賽，奪下6金5銀12銅等共61個獎項，縣府預估將頒發188萬運動獎勵金；今年賽會上「木球」異軍突起，梅山國中奪下3金1銅成大贏家。

今年全中運上，梅山國中奪得3金3銅佳績成為最大贏家，其次為奪得1金1銀1銅的過溝國中，及1金1銀東石高中。

梅山國中的國男組木球球道賽團體賽、國女組木球桿數賽團體賽及國男組木球桿數賽雙人賽勇奪3金，另國女組木球球道賽團體賽拿下1銅佳績，教練蘇皇助居功厥偉，由原本木球的門外漢，已變成金牌製造機。

嘉縣強項「角力」，在傳統奪牌種類角力共得2金3銀5銅，2金高男組角力自由式第三級東石高中高承恩，及國男組角力自由式第十級過溝國中黃益霆，為教練黃俊勝及愛徒教練侯文宗一起奪下。

其中，國男組角力希羅式第十級過溝國中莊宇僑，是冠軍大熱門，但半年前開刀，冠軍戰傷口裂開，血流如注，雖被裁定停止比賽，僅獲銀牌，其奮戰精神，獲與會人員肯定。

滑輪溜冰奪得1金，高男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽民雄農工黃品睿除奪得金牌外也打破大會紀錄；跆拳道奪下2銀1銅的成績，竹崎高中奪2銀、永慶高中奪1銅；軟式網球永慶高中奪下2銅的成績；田徑種類2銅，由民雄國中及竹崎高中奪下，揮別3屆無獎牌的窘境；輕艇由民雄國中奪下1銅。

2023全中運嘉義縣派出177名選手參賽，奪下6金5銀12銅等共61個獎項。圖／嘉義縣政府提供
2023全中運嘉義縣派出177名選手參賽，奪下6金5銀12銅等共61個獎項。圖／嘉義縣政府提供
2023年全中運上，嘉縣梅山國中奪得3金3銅，成為最大贏家。圖／嘉義縣政府提供
2023年全中運上，嘉縣梅山國中奪得3金3銅，成為最大贏家。圖／嘉義縣政府提供
2023年全中運上，嘉縣梅山國中奪得3金3銅，成為最大贏家。圖／嘉義縣政府提供
2023年全中運上，嘉縣梅山國中奪得3金3銅，成為最大贏家。圖／嘉義縣政府提供

東石 金牌 運動

延伸閱讀

全中運／內埔農工拳擊隊2金3銅 徐澔、田少萱首度摘金

全中運花蓮奪15金 舉重成最大金庫三民國中獎牌全壘打

嘉縣鳳梨進入盛產期 國營企業嘉酒協助促銷

宜蘭復興國中全中運5金1銅 鏈球、標槍破大會紀錄

相關新聞

彰化小四生寫信邀賞鳥男孩許宸演講 他感動免費到校講「鳥事」

彰化縣湖北國小學童陳祈睿閱讀「台灣特有種」課外書時，對書中介紹一位熱愛攝影的賞鳥男孩許宸很有興趣，於是直接E-mail詢...

廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦...

獨／驚見女學生校園脫衣上空 校方急令停辦：會上媒體

國立台北大學數名男女學生昨天在校本部正門口草皮聚會，傳出有三名女性脫去上衣上空，並用水彩在身體寫上訴求。據了解，台北大學...

全中運／嘉縣再創佳績奪61獎項「木球」異軍突起奪3金

2023年全國中等學校運動會於4月22至27日在新竹縣舉行，嘉義縣派出177名選手參賽，奪下6金5銀12銅等共61個獎項...

疫情解封走入社區 精忠國小學生與隔壁眷村芳鄰開心聯歡

疫情解封，嘉義市精忠國小上午再度與隔壁眷村精忠新城居民，在眷村廣場舉辦「愛我精忠親師生聯歡展演」文藝芳鄰暨社區聯歡慶祝活...

全中運花蓮奪15金 舉重成最大金庫三民國中獎牌全壘打

112年全中運昨天落幕，花蓮縣共獲得15金20銀18銅，舉重項目摘下17面獎牌，包含5面金牌是最大「金庫」，三民國中舉重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦