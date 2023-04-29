全中運／嘉縣再創佳績奪61獎項「木球」異軍突起奪3金
2023年全國中等學校運動會於4月22至27日在新竹縣舉行，嘉義縣派出177名選手參賽，奪下6金5銀12銅等共61個獎項，縣府預估將頒發188萬運動獎勵金；今年賽會上「木球」異軍突起，梅山國中奪下3金1銅成大贏家。
今年全中運上，梅山國中奪得3金3銅佳績成為最大贏家，其次為奪得1金1銀1銅的過溝國中，及1金1銀東石高中。
梅山國中的國男組木球球道賽團體賽、國女組木球桿數賽團體賽及國男組木球桿數賽雙人賽勇奪3金，另國女組木球球道賽團體賽拿下1銅佳績，教練蘇皇助居功厥偉，由原本木球的門外漢，已變成金牌製造機。
嘉縣強項「角力」，在傳統奪牌種類角力共得2金3銀5銅，2金高男組角力自由式第三級東石高中高承恩，及國男組角力自由式第十級過溝國中黃益霆，為教練黃俊勝及愛徒教練侯文宗一起奪下。
其中，國男組角力希羅式第十級過溝國中莊宇僑，是冠軍大熱門，但半年前開刀，冠軍戰傷口裂開，血流如注，雖被裁定停止比賽，僅獲銀牌，其奮戰精神，獲與會人員肯定。
滑輪溜冰奪得1金，高男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽民雄農工黃品睿除奪得金牌外也打破大會紀錄；跆拳道奪下2銀1銅的成績，竹崎高中奪2銀、永慶高中奪1銅；軟式網球永慶高中奪下2銅的成績；田徑種類2銅，由民雄國中及竹崎高中奪下，揮別3屆無獎牌的窘境；輕艇由民雄國中奪下1銅。
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