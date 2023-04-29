全中運／嘉縣再創佳績奪61獎項「木球」異軍突起奪3金

2023年全國中等學校運動會於4月22至27日在新竹縣舉行，嘉義縣派出177名選手參賽，奪下6金5銀12銅等共61個獎項，縣府預估將頒發188萬運動獎勵金；今年賽會上「木球」異軍突起，梅山國中奪下3金1銅成大贏家。

今年全中運上，梅山國中奪得3金3銅佳績成為最大贏家，其次為奪得1金1銀1銅的過溝國中，及1金1銀東石高中。

梅山國中的國男組木球球道賽團體賽、國女組木球桿數賽團體賽及國男組木球桿數賽雙人賽勇奪3金，另國女組木球球道賽團體賽拿下1銅佳績，教練蘇皇助居功厥偉，由原本木球的門外漢，已變成金牌製造機。

嘉縣強項「角力」，在傳統奪牌種類角力共得2金3銀5銅，2金高男組角力自由式第三級東石高中高承恩，及國男組角力自由式第十級過溝國中黃益霆，為教練黃俊勝及愛徒教練侯文宗一起奪下。

其中，國男組角力希羅式第十級過溝國中莊宇僑，是冠軍大熱門，但半年前開刀，冠軍戰傷口裂開，血流如注，雖被裁定停止比賽，僅獲銀牌，其奮戰精神，獲與會人員肯定。