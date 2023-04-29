疫情解封走入社區 精忠國小學生與隔壁眷村芳鄰開心聯歡

疫情解封，嘉義市精忠國小上午再度與隔壁眷村精忠新城居民，在眷村廣場舉辦「愛我精忠親師生聯歡展演」文藝芳鄰暨社區聯歡慶祝活動，小朋友表演非洲鼓舞團、唱遊、陶笛及獨輪車，市長黃敏惠與大家同樂，場面熱鬧溫馨。

精忠國小利用假日走出校園，進入社區，以行動舞台展演活動，為學校文藝芳鄰活動注入新元素，讓學校表演藝術與社區居民互動同樂，凝聚學校、社區感情，親子參與又吸引大批居民參與，市長黃敏惠說，有如回家看到家人般開心同樂。

會場展示精忠國小教學成果，精忠推動校園雙語教學，發展國際化，培養學生國際視野及自主學習能力，推動平板及VR/AR虛擬教室建置，並將AI人工智慧系統性融入跨領域專題，今年成為全國唯四的示範學校之一，成為未來台灣科技發展培養基地。

精忠文藝芳鄰活動是義市文化發展亮點之一，疫情解封，師生走入社區秀才藝，與大家同歡共樂，參與單位人員包括精忠新城社區管委會、社區發展協會、世界和平會、世界展望會及荒野保護協會等，精忠班級社團動態展示，融入SDG11永續城市發展的宣導，提供豐富多元的文藝饗宴。