全中運／內埔農工拳擊隊2金3銅 徐澔、田少萱首度摘金

112年全中運昨天閉幕，內埔農工拳擊隊的徐澔、田少萱雙雙奪金，也是兩人首度在全中運拿下金牌。內埔農工指出，內農拳擊隊有8名選手出賽，共獲2金3銅，高男組團體第6名，創下近年來最佳成績。

內埔農工拳擊隊全中運參賽成績，高男組92公斤級徐澔獲得金牌、92+公斤級郝奕程拿下銅牌、80公斤級郭重亨獲得銅牌、67公斤級張晉恩摘下銅牌，高女組70公斤級田少萱獲得金牌。

指導教練傅志群及李勝華表示，為備戰全中運，寒假展開訓練，期間除多次前到台體大和中南部各拳擊名校交流訓練，強化實戰經驗，也針對選手去年總統盃有所不足的地方，改善優化。

已考取屏東大學體育系田少萱說，國中小接觸不少運動，但因怕辛苦，沒有持之以恆。高一練拳擊怕累也怕痛，一度想放棄，但感謝老師、學長輔導，和隊友的陪伴，撐過最難熬時期，高中生涯最後一場全中運贏得金牌，「也是我第一面金牌，意義非凡，感謝上帝」。

全中運首摘金的徐澔說，高中才開始練拳擊，國中之前是排球選手，身高和運動傷害的關係，排球之路發展受限，在爸爸的鼓勵下，選擇內農體育班，加入拳擊隊，轉換跑道也給自己全新的機會。

徐澔說，他因為起步晚，每天都認真努力，渴望打出成績，用表現讓大家對他刮目相看，全中運獲個人全中運第一面金牌，會更努力讓自己更好，讓大家看到徐澔2.0升級版，請各位拭目以待。