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嘉縣國中技藝競賽頒獎成果會 她手繪「長太帥」翁章梁

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
獲今年雙料得獎的新港國中柳沛綺，受獎時，將自創作縣長畫像送給翁章梁。圖／嘉義縣政府提供
獲今年雙料得獎的新港國中柳沛綺，受獎時，將自創作縣長畫像送給翁章梁。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣2023年國中技藝教育學程競賽頒獎典禮暨成果發表會今天在創新學院登場，縣長翁章梁親頒表揚26所共320位在競賽獲前四名學生，其中獲全國技藝教育績優人員殊榮的新港國中柳沛綺，受獎時，將自創作的縣長畫像送給翁章梁，讓縣長直呼，「我有長這麼帥啊！」

教育處指出，今年共開辦156班技藝教育課程，另有2所國中辦技藝專班，共有近60%國三學生參與職業試探，透過技藝課程與競賽等實作的學習，嘉縣每年都約有六到七成的國三生以技職作為升學的目標。

面對全球化產業競爭及人才跨國移動，精進技藝能力越顯必要，嘉義縣內目前有2所職業試探中心，分別設置於水上國中的電機與電子、藝術職群及新港國中的餐旅、設計職群，讓技職教育向下扎根至國小高年級。

翁章梁表示，技藝教育與國高中深入結合，以高中職的師資協助國中生先行探索方向，啟發未來工作潛力，是很重要的訓練，他強調，國中是變化最大的階段，不管身體、腦袋都在劇烈變化，但不論面對任何打擊，只要堅持拚下去，就有成功的一天，希望學生都能在教育裡找到心之所向。

教育處指出，今年典禮由崇仁醫專協辦，活動分為競賽頒獎典禮、動態表演、靜態成果展示等，也同步辦成果發表，由各國中展現電機電子、餐旅、設計、藝術及醫護等12種職群內容，琳瑯滿目攤位上，學生大展創作力，彼此交流，帶給大家不一樣的體驗。

嘉縣長翁章梁頒獎表揚，獲今年全國技藝教育績優人員的永慶高中國中部賴冠宇。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣長翁章梁頒獎表揚，獲今年全國技藝教育績優人員的永慶高中國中部賴冠宇。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國中技藝教育學程競賽頒獎暨成果會，攤位琳瑯滿目，學生秀創作力，攤位間彼此交流互動。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國中技藝教育學程競賽頒獎暨成果會，攤位琳瑯滿目，學生秀創作力，攤位間彼此交流互動。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國中技藝教育學程競賽頒獎暨成果會，攤位琳瑯滿目，學生秀創作力，縣長翁章梁逐攤互動熱絡。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國中技藝教育學程競賽頒獎暨成果會，攤位琳瑯滿目，學生秀創作力，縣長翁章梁逐攤互動熱絡。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國中技藝教育學程競賽頒獎暨成果會，攤位琳瑯滿目，學生秀創作力，縣長翁章梁逐攤互動熱絡。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣國中技藝教育學程競賽頒獎暨成果會，攤位琳瑯滿目，學生秀創作力，縣長翁章梁逐攤互動熱絡。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義

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