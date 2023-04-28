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彰化小四生寫信邀賞鳥男孩許宸演講 他感動免費到校講鳥事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖北國小學童陳祈睿寫E-mail請台南大學生態暨環境資源學系學生許宸（右）到校演講。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小學童陳祈睿寫E-mail請台南大學生態暨環境資源學系學生許宸（右）到校演講。記者簡慧珍／攝影

彰化縣湖北國小學童陳祈睿閱讀「台灣特有種」課外書時，對書中介紹一位熱愛攝影的賞鳥男孩許宸很有興趣，於是直接E-mail詢問許宸可否來校演講，表明願用自己的零用錢支付演講鐘點費。許宸深受感動，今天到湖北國小分免費享保育鳥類的經驗，約400名小朋友聽得欲罷不能，演講結束後把許宸當偶像，包圍索求簽名。

許宸是台東人，目前就讀台南大學生態暨環境資源學系，今天自費搭車到彰化縣溪湖鎮湖北國小演講。他從小學三年級開始從事鳥類生態觀察說起，說後來曾受媒體採訪，結果變成校園知名人物， 12歲拍到台灣第一張黑玄燕鷗的照片，迄今觀察過台灣一半以上的鳥種，所寫的自然觀察文章被選入課本。

許宸累積近30場校園演講、生態講座及導覽，作品常見諸報章雜誌，常出現在電視和網路影片，成為半個公眾人物；他說，有一次一名歐巴桑說對他感到面熟，想了半天，他原本期待對方認出，沒想到歐巴桑「對啦，你長得很像王力宏。」湖北國小學童忍不住哈哈大笑。

演講播放幻燈片和影片，有台灣神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗、台灣鴟鴞科體型第二大野鳥褐林鴞等野鳥影片，尤其先播放褐林鴞叫聲製造陰森恐怖氣氛，再播放褐林鴞探出頭的萌樣，逗樂全場小朋友，直呼「好可愛」。

陳祈睿坐在台下專注聽演講，演講結束後上台致贈他署名的感謝狀和禮物，並表示，從今天許宸演講學到很多以前不知道的知識，對野鳥有更深認識，了解應該正確的保護方法。

許宸說，今天演講起緣於第一次收到小朋友私訊，願意用自己零用錢支付演講費，聽湖北校長莊世雄透露E-mail來的小朋友陳祈睿為媽媽洗碗賺零用錢，「這樣我怎麼忍心收得（演講費）下去？」當下很感動，也很高興自己有這樣的能力，今天台下小朋友反應都很熱烈，他得到的回饋、成就感大過於演講費。

台南大學生態暨環境資源學系學生許宸自費到彰化縣溪湖鎮湖北國小演講。記者簡慧珍／攝影
台南大學生態暨環境資源學系學生許宸自費到彰化縣溪湖鎮湖北國小演講。記者簡慧珍／攝影

野鳥 小學

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