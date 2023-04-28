彰化小四生寫信邀賞鳥男孩許宸演講 他感動免費到校講鳥事

彰化縣湖北國小學童陳祈睿閱讀「台灣特有種」課外書時，對書中介紹一位熱愛攝影的賞鳥男孩許宸很有興趣，於是直接E-mail詢問許宸可否來校演講，表明願用自己的零用錢支付演講鐘點費。許宸深受感動，今天到湖北國小分免費享保育鳥類的經驗，約400名小朋友聽得欲罷不能，演講結束後把許宸當偶像，包圍索求簽名。

許宸是台東人，目前就讀台南大學生態暨環境資源學系，今天自費搭車到彰化縣溪湖鎮湖北國小演講。他從小學三年級開始從事鳥類生態觀察說起，說後來曾受媒體採訪，結果變成校園知名人物， 12歲拍到台灣第一張黑玄燕鷗的照片，迄今觀察過台灣一半以上的鳥種，所寫的自然觀察文章被選入課本。

許宸累積近30場校園演講、生態講座及導覽，作品常見諸報章雜誌，常出現在電視和網路影片，成為半個公眾人物；他說，有一次一名歐巴桑說對他感到面熟，想了半天，他原本期待對方認出，沒想到歐巴桑「對啦，你長得很像王力宏。」湖北國小學童忍不住哈哈大笑。

演講播放幻燈片和影片，有台灣神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗、台灣鴟鴞科體型第二大野鳥褐林鴞等野鳥影片，尤其先播放褐林鴞叫聲製造陰森恐怖氣氛，再播放褐林鴞探出頭的萌樣，逗樂全場小朋友，直呼「好可愛」。

陳祈睿坐在台下專注聽演講，演講結束後上台致贈他署名的感謝狀和禮物，並表示，從今天許宸演講學到很多以前不知道的知識，對野鳥有更深認識，了解應該正確的保護方法。