武陵文教基金全國高中生文學獎 林毓恩連兩屆散文首獎

桃園市長張善政今天上午前往圖書館總館，出席武陵文教基金會第二屆全國高中生文學獎頒獎典禮，並表示武陵文教基金會自106學年度起，陸續舉辦桃園市高中生文學獎、北部九縣市高中生文學獎，110學年度擴大辦理，與市府合辦第一屆全國高中生文學獎，今年邁入第二屆，每一屆都吸引許多傑出的高中生投稿參賽。

張善政感謝武陵文教基金會攜手市府，共同支持文學創作，讓全國高中生文學獎成為桃園的特色，也為傑出學子的文學創作生涯鋪路，並盼得獎同學都能再接再厲、持續創作。張善政也談到，對文學創作有興趣的學子，在全國高中生文學獎獲獎，作品不但吸引全國目光、被更多人看見，獲獎的紀錄也對他們進入大學，選擇文學作為志業有非常正面的助益，能夠支持他們在文學之路上順利前行，成為有潛力的作家，寫出更多更好的作品，而這也是市府與武陵文教基金會合辦文學獎的最大目的。

張善政說明，武陵文教基金會在董事長邱奕志的支持下，提供全國高中生文學獎得獎者優渥獎金，吸引有志於文學創作的高中學子參賽，參賽件數居全國同類型比賽之冠，獎金也是國內高中文學獎中最高，包括散文組第1名15萬元、新詩組第1名10萬元，佳作各8名獎金分別為2萬、1萬不等。

張善政提到，這屆文學獎散文組第一名是來自台東女中的林毓恩，台東好山好水是林同學的創作養分，她以長期浸潤於田野培養的文字，抒發對大自然的觀察與思索，也連續兩年摘下散文組首獎的殊榮，十分優秀。

教育部政務次長林明裕表示，全國高中生文學獎第一屆的時候，散文組及新詩組參加件數超過1200件，這屆也超過700件，並感謝市府與武陵文教基金會的努力，讓文學創作的根基在全國開枝散葉，讓獲獎同學透過文學獎的舞台發光發熱、展現才華。他也將推薦武陵文教基金會參加教育部「推展社會教育有功團體」的選拔，並肯定基金會長期支持文學創作、孕育未來文壇新星的貢獻。

武陵文教基金會董事長邱奕志表示，全國高中生文學獎自110學年度開始舉辦，至今已進入第二屆，許多得獎作品都非常具有創作潛力，並盼持續與市府合作，提供高中學子文學創作的園地。