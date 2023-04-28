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「神壢特攻隊」劇團展開巡演 23場免費參加
桃園中壢區公所長年致力於地方親子藝文推廣，今年持續舉辦2023桃園市中壢區親子藝術校園巡演「神壢特攻隊」，演出將於5月9日至19日晚間7時，於中壢23所國小校園盛大登場，邀請5組知名專業的藝文團體為中壢親子帶來不同凡響多元藝文演出。
中壢公所表示，今年活動主題為「神壢特攻隊」，由蘋果劇團、景勝戲劇團、斑馬人演劇團、黑門山上的劇團及貓頭鷹兒童歌劇團5大優秀團隊，導入台灣在地多元屬性的表演元素、以新藝術力量為核心主軸，結合各類型表演形式，將雜耍、戲劇、歌劇、 傳統藝術、喜劇等藝文演出注入中壢在地，形成一股藝文超能壢。
演出內容包含傳承桃園在地客家文化的景勝戲劇團帶來的「悟空審石頭」，結合傳統戲曲與親子互動，碰撞出創新演出形式；長年深耕兒童教育、親子溝通的蘋果劇團，將一口氣帶來「愛道歉的小狐狸」、「勇闖黑森林」，及「巧克力奇緣」等3齣膾炙人口的經典劇作，讓兒童從戲劇中學習品德教育與自我探索。
斑馬人演劇團也將一展劇團雜耍、特技等特色，結合有趣的劇情，展現豐富多元的表演型態；黑門山上的劇團也參與本次 出，準備有趣詼諧的「愛情・戲劇・遊樂園」，專屬且獨特的喜劇形式，搭配台下親子互動遊戲；創新藝文團隊貓頭鷹兒童歌劇團」，將經典童話故事「三隻小豬」，改編成歌劇演出形式，創新且獨特的演出風格，讓台下親子耳目一新。
桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，藝術走入校園活動從立委魯明哲還在擔任中壢市長時就已開始舉行，至今多年，桃園升格後也覺得提早讓孩童接觸藝術素養很棒，因此持續舉行，讓孩童免費欣賞多元文化，桃園小孩相當幸福，未來桃園市長張善政也會持續延續。
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