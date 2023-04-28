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雲林縣拚2.5萬組課桌椅汰換 這學校發揮巧思讓課桌椅重生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供

雲林縣公私立國中小學及縣立高中課桌椅截至去年底有7成需要汰舊換新，縣府補助4800萬元進行汰換，希望在今年七月底前全面完成，部份學校加緊汰換流程，要讓應屆畢業生有機會使用全新課桌椅，石榴國中課桌椅再生銀行發揮巧思，讓汰換下來的課桌椅重生循環再利用。

雲林縣府教育處副處長林慧蓉表示，過去課桌椅都採損壞修繕方式，中央沒有補助預算協助學校汰換，縣長張麗善考量很多課桌椅都已經修到不能再用，去年編列4800萬元經費，汰換損壞嚴重的課桌椅，經盤點，全縣約2萬5千組課桌椅需更換。

目前各校陸續進行課桌椅汰換作業，並視需求採購調整型或固定式課桌椅，已有7成學校完成汰換課桌椅作業，預計七月底全數完成，斗六國中校長林吉城表示，學校汰換數量較多，廠商仍在備貨，希望趕在五月底前完成，讓三年級應屆畢業生也有機會使用新的課桌椅。

斗六鎮南國小校長梁博雍表示，學生在校時間長，課桌椅是經常使用的設備，若桌面不平整、桌腳鬆動，確實會影響孩子學習，希望嶄新的課桌椅能讓孩子學習無慮。

雲林縣府今年在石榴國中設立課桌椅再生銀行，目前已有500套汰換的課桌椅在該校進行再利用，校長林俊賢表示，這批汰換下來的課桌椅多數是民國89年的課桌椅，已不堪使用，學校結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。

雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供
雲林縣石榴國中課桌椅再生銀行結合木工、藝術課程，發揮巧思將課桌椅變成公共藝術作品及研習材料，讓愛物惜物精神延續課桌椅生命。圖／石榴國中提供

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