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扎根客語教育 竹市16場「客話講故事」今年接力登場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府文化局今年將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」。圖／竹市府提供
新竹市政府文化局今年將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」。圖／竹市府提供

新竹市客家族群約13萬多人，竹市府有感新興人口移入後，客語人口比例逐漸下降，市府文化局為了推動客語向下扎根，今年爭取客家委員會補助推出「新竹市客話講故事推廣計畫」；今年將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」、8場次「客語故事志工增能課程」，歡迎市民一起學習客語。

市府文化局指出，新竹市說客語的人數近年相對減少，今年希望透過客話講故事活動，讓更多原本社區內客籍人士及不諳客語的親子接觸到客語，以提高客語在日常生活的能見度，讓客語及客家文化真正深入市民生活。

「未來將持續結合圖書館館舍空間，於固定地點、長期持續性辦理相關活動，致力營造友善客語的環境。」文化局長錢康明說，今年將舉行16場客話講故事活動，其中8場將邀請專業師資，結合節慶與日常生活主題，以活潑有趣方式讓孩子自然接觸客語。

另，客語故事志工增能課程分為4場次基礎培力課程、4場次進階培力課程，共8個場次將邀請專業講師教導說故事技巧並進行說故事經驗交流，除了讓學員學習用客語說故事，也鼓勵學員用肢體語言與民眾互動交流，增添未來說故事活動的豐富性。

文化局指出，第1場「客語說故事活動」將於明天（29日）上午10點在新竹市文化局圖書館金山分館辦理，將邀請「維尼老師」與「火焰蟲老師」導讀《爺爺的玩具王國》，歡迎民眾參與。詳情可上「好客．新竹」（facebook.com/hello.hsinchuhakka）臉書粉絲專頁，或至新竹市文化局圖書館官網查詢。

新竹市政府文化局今年將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」。圖／竹市府提供
新竹市政府文化局今年將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」。圖／竹市府提供

客語 新竹 文化局

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