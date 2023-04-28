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高中運用ChatGPT學生自主學習 偏鄉師跨域備課提升戰力

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供

去年11月OpenAI發布ChatGPT後，人工智慧應該如何被善加利用，引爆許多討論。嘉義縣竹崎高中昨天邀請爆學力講師吳承穎，帶領教師運用ChatGPT學生自主學習引導；校長蘇淵源表示，研習除提升教師意識，也共同思考如何運用人工智慧到教室，架構學生使用ChatGPT的正確態度與方法。

竹崎高中圖書館27日邀請爆學力講師吳承穎，運用ChatGPT自主學習引導授課，除輸入ChatGPT咒語，呈現不同人工智慧問答結果外，亦透過建構不同學習階段，如何輸入問題參考，及驗證問答結果等策略討論，加快學習效率、提升教學效能。

竹崎高中表示，舉辦ChatGPT教學應用研習，讓教育現場教師能了解ChatGPT基本原理，及多元教學應用，包含教學活動發想、評量設計、學生回饋分析及學生適性化引導等，讓教師對於環境變化敏銳，預先做好準備與改變。

蘇淵源表示，面對人工智慧時代來臨，以開放態度提升教師意識，再浪潮到來之前啟動教育現場，共同思考該如何運用人工智慧到教室中，並積極架構學生使用ChatGPT的正確態度與方法。

竹崎高中指出，教師們面對教育時代新變局，成立線上教學應用討論群組，分享教學應用實務與新知，線上討論ChatGPT使用上的各種疑難雜症，藉由教師熟悉工具也引導學生充分使用工具與策略為自己的學習歷程加分，師生一同應變局創新局。

嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供
嘉義縣竹崎高中教師運用ChatGPT跨域備課。圖／竹崎高中提供

ChatGPT

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