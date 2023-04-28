高中運用ChatGPT學生自主學習 偏鄉師跨域備課提升戰力

去年11月OpenAI發布ChatGPT後，人工智慧應該如何被善加利用，引爆許多討論。嘉義縣竹崎高中昨天邀請爆學力講師吳承穎，帶領教師運用ChatGPT學生自主學習引導；校長蘇淵源表示，研習除提升教師意識，也共同思考如何運用人工智慧到教室，架構學生使用ChatGPT的正確態度與方法。

竹崎高中圖書館27日邀請爆學力講師吳承穎，運用ChatGPT自主學習引導授課，除輸入ChatGPT咒語，呈現不同人工智慧問答結果外，亦透過建構不同學習階段，如何輸入問題參考，及驗證問答結果等策略討論，加快學習效率、提升教學效能。

竹崎高中表示，舉辦ChatGPT教學應用研習，讓教育現場教師能了解ChatGPT基本原理，及多元教學應用，包含教學活動發想、評量設計、學生回饋分析及學生適性化引導等，讓教師對於環境變化敏銳，預先做好準備與改變。

蘇淵源表示，面對人工智慧時代來臨，以開放態度提升教師意識，再浪潮到來之前啟動教育現場，共同思考該如何運用人工智慧到教室中，並積極架構學生使用ChatGPT的正確態度與方法。