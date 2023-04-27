新北某國小主任以不雅字詞辱罵他人 調查屬實移送考評

中央社／ 新北27日電
新北市某國小陳姓主任遭控以不雅字眼辱罵外包課輔班員工，教育局與校方今晚表示，陳男言行不當經調查屬實。示意圖／ingimage
新北市某國小陳姓主任遭控以不雅字眼辱罵外包課輔班員工，教育局與校方今晚表示，陳男言行不當經調查屬實。示意圖／ingimage

新北市某國小陳姓主任遭控以不雅字眼辱罵外包課輔班員工，教育局與校方今晚表示，陳男言行不當經調查屬實。校方已召開教師成績考核委員會進行考評程序，結果將送教育局審查。

鏡週刊4月16日報導，新北市某國小陳姓主任以三字經及性器官字眼，辱罵學校外包、承接課輔班的某協會女職員。受害者報警提告，但事發2個多月，校方遲未啟動性別平等調查程序。

學校校長今晚接受中央社記者電訪表示，課後輔導是委外辦理，校方非受害人的雇主；由於校方一直沒接獲相關人申訴或檢舉，直到4月媒體披露後才知曉，因此，當時無從啟動性平調查。

校長指出，日前有1名女性當事人透過委託人向校方檢舉申訴，校方已啟動性別平等調查程序，一切均依照相關規定辦理。目前並未與事件當事人的女子接觸，將持續接洽以釐清真相。

校長表示，陳男已被調職改任教師，且因為相關不當行為被送學校成績考核委員會考評，考核會已開會完畢，目前還需完成校內的程序後，考核結果將送新北市教育局審核，會盡速處理。

新北市教育局晚間透過文字資訊指出，得知這名人員不當行為後，已立即啟動調查，目前已完成調查。受言語騷擾的女子不是課輔老師，而是協會向校方洽公的員工。這名人員在業務上代表學校，對洽公民眾使用不雅文字與言論，經調查屬實。

教育局表示，這行為已影響學校與教育人員聲譽，已請學校依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及相關規定辦理，會依照當事人行為情節及校方的考核，予以審核。考核會成員包括學校主管、教師會代表、教師票選等。

教育局指出，此案屬於教師對民眾的個案，當事人已向警方提告，並移送法辦。

警方表示，2月19日接獲被害者報案，約談涉案人說明並製作筆錄後，已依妨害名譽與性騷擾防治法函送新北地檢察署偵辦。

教育局

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