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文大推廣部：31到40歲輕熟女熱衷學外語 選日語者最多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文大推廣部統計，語言學習者中女性的熱忱始終高於男性，以學員總數來看，女性佔比逾七成。圖／文大推廣部提供
文大推廣部統計，語言學習者中女性的熱忱始終高於男性，以學員總數來看，女性佔比逾七成。圖／文大推廣部提供

文化大學推廣部的國際語文中心（ILI）分析近三年外語學習數據，語言學習者中女性的熱忱始終高於男性，以學員總數來看，女性占比逾七成，人數更是男性的2.8倍，其中又以31歲到40歲「輕熟女」人數最多，多選擇學習日語、英語和韓語。

文大推廣部國際語文中心今天公布相關統計，分析109學年度迄今三年數據，以學員總數來看，每年女性的占比約在72%至74%之間，是男性的2.8倍，可見女性對語言的學習熱忱遠高於男性。

推廣部也分析，女性最愛學習的外語類型，近三年學員數最多的是日語，第二名是英語，兩者約差10個百分點，日系文化對台灣女性的吸引力可見一斑。第三名以後依序是韓語、歐語及東南亞語，韓語和影劇、流行文化緊密連結，20到30歲年輕女性學員占比明顯高於其他語系。

另外，統計也指出，各類外語課程女性學員以31歲到40歲「輕熟女」最多，三年都占了女性總學員數的3至4成。其次是41到50歲女性，約26%至30%；51到60歲，開始進入橘世代的女性約12%至18%。

文大推廣部學生郭家甄家住在南投縣仁愛鄉，她表示，由於家裡經營餐飲業，店內不時有日籍顧客，家中長輩日文流利，自己日文卻始終「卡卡」，後來決定透過遠距學習日語，也因此為一成不變的日子開出一條生路，「有一種回到高中，活力重新回來的感覺。」

郭家甄也說，許多女性忙於家務和育兒、工作，希望重新讓生活節奏動起來，回到教室當學生也是常見的選項。外語除了實用性強，也能和國際移動、異國文化相結合。

65歲的銀髮族王語嫣也在女兒鼓勵下，報名文大推廣國際語文中心的英語個別指導課，偶爾會把課本拿給孫子看、跨世代交流；看影集聽到熟悉的字詞也格外有感，從此多了新挑戰，也為生活帶來新的能量。

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