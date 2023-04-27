全中運基隆5金7銀10銅22獎牌 15年來最佳田徑跆拳亮眼

全中運今天落幕，基隆拿下5金7銀10銅共22面獎牌，創15年來最佳成績，其中田徑、跆拳表現都相當亮眼。教育處表示，今年延續亮點計畫的支持，也增派運動傷害防護員隨隊支援，增加安定度才有好表現。

基隆參加項目分別為桌球、羽球、網球、拳擊、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道等計10項。

跆拳道基隆女中及成功國中以勢如破如的姿態一舉拿下高中女子組及國中女子組跆拳道品勢冠軍，在雙金效應的帶動下，提升基隆市士氣。

緊接著跆拳道對打的賽程中，基隆女中林侑萱選手帶著骨折的傷勢再拚對打個人金牌，納入第三金。林侑萱賽後表示，去年的全中運因為自己狀態不好，錯失奪牌機會，這一年來很感謝教練簡億鑫的指導與陪伴，讓自己的身心體能調整到最佳，跆拳道有三金加持，士氣大振，

在田徑賽在基隆女中黃郁媃去年的全中運以負傷的狀況下，勇奪5000公尺高女金牌，而今年則直接雪恥，坐上高女10000公尺冠軍寶座，以技壓群雄的姿態，輕鬆拿下金牌。

國男800公尺金牌來自南榮國中的簡皓恩，一開始在賽場上，第一圈的比賽中都還是暫居第五名的他，冷不防在跑道轉彎處直接衝出來，並以全速前進的方式，加速向前並遠遠拉開與第二名的距離，以勝利之姿拿下冠軍，在場邊加油的觀眾情緒沸騰，歡聲雷動。

簡皓恩表示，自己在跑第一圈的時候，因為速度還沒開，導致位置被夾在中間，所幸找到機會才能一路領先。教練鄭建民表示，期許他在再接再厲，繼續為自己創造佳績。