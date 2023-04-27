改造校園！ 校園美感設計實踐計畫台南5校新氣象

台灣設計研究院主辦的「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」今年邁入第5年，台南市國中小共5所學校入選示範學校，後壁區新東、南區新興、東區勝利國小，及西港、善化國中改造餐廳、地下室、視聽教室及圖書館空間改造，讓校園空間翻轉，將美感教育深植學生生活中。

教育局表示，台南建築歷史悠久，去年統計，屋齡30年以上老宅共37萬間，南市273所市立中小學中，百年老校104所，透過教育部校園美感設計實踐計畫，協助學改造美感環境改造，妝點校園空間，不僅師生受惠，社區居民也能在富有美感的友善校園內休憩或運動，這場與時俱進的「美學復興的社會運動」。

教育局長鄭新輝表示，「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」讓學生被美感環境簇擁著，也讓教學現場有再次翻轉機會，產學合作的經驗，希望能傳遞給更多的學校，受惠更多的學子。

教育部2019年啟動「學美．美學1.0」，新東國小第1年就雀屏中選，校長林秋美說，該校提報餐廳改造，施工中，將餐廳老牆拆掉後，發現一幅50年前的大壁畫，呈現新東國小的飲食教育精神與理念，設計團隊以展示櫃概念將牆面保留，搭配工藝吊燈氛圍，既保存學校歷史，改造後的餐廳，也讓全校師生耳目一新，原來在學校用餐，也是令人開心的事情。

南區新興國小「階梯下的舞臺」選擇地下室來改造，原來是校內各式展覽、表演活動的聚點，但整體空間欠缺展演氛圍，加上堵塞的氣窗、老舊的電扇、昏暗的日光燈等，讓學生不願在此駐足停留。校長李俊興表示，改造後搖身一變成為具有人文氣息的複合舞臺展演空間，讓學校成為美感浸潤的場域。

善化國中「夢想階梯交誼廳」改造視聽教室閒置空間，勝利國小「孩子的影音現場」將原本的媒體創造室改造為更現代的攝影棚。西港國中「榕樹下的圖書館」把閒置視聽教室，改造成明亮寬敞圖書館，校園死角變身為舒適的戶外閱讀區。