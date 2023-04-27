全中運南市奪32金34銀27銅 游泳小將金牌數破10

全中運今天結束，台南市選手在游泳項目屢締佳績，獎牌數已累積10金9銀1銅，總計所有項目已拿下32金34銀27銅，市長黃偉哲期待最後一天賽程，能毫無保留，繼續衝刺。

南是體育局表示，游泳是南市的強項，歷年來一直有優異的表現，在蝶仰蛙自四式皆有菁英選手，台南女中李姵萱在高女組50公尺蝶式以28秒43與高師大附中李子芹並列金牌，過程刺激。李姵萱在高女組100公尺自由式奪銀、200公尺自由式封后，個人坐收2金1銀；崇明國中洪渝姍在國女組50公尺蝶式、100公尺蝶式及200公尺蝶式拿下1金2銀；新豐高中吳祐嘉則'在高男組50公尺蛙式及100公尺蛙式獲得2金，且破個人最佳紀錄。

體育局長陳良乾說，近年來新豐高中在體育項目百花齊放，除了游泳外，在田徑跳高項目也有去年冠軍選手林冠攸，冠攸每天放學就會到操場報到，老師說，每次看到他搬著跳高墊練習的模樣都很心疼，這次如願連霸，辛苦有代價。

闖進高男子羽球單打冠軍戰的杜心策昨對上高雄中學林育丞，與4強戰稍遇亂流的他相比，簡直脫胎換骨，毫無畏懼地打出個人自信，雖然未能奪冠，也打出了隊史最佳成績。教練說，這次帶7名選手與賽，面對強權名校動輒3、40名大軍，雖然聲勢不如人，但個個都是精英，這次男生單打能進入4強，都多虧了自律的訓練作息及課表，保持平常心，明年再戰。