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竹南頂埔國小軟棒隊睽違十年出征全國賽 企業贊助便當
苗栗縣竹南鎮頂埔國小軟式棒球隊，睽違十年，今年再度打進縣冠軍賽，近日與後庄國小一起代表苗栗縣打全國賽。今天上午球隊出發前往台中棒球場爭奪32強，鄰近一家團膳公司特別贊助球隊30個百元便當，期許他們能吃飽飽打勝戰。
頂埔國小軟式棒球隊成立26年來，今年是第四次代表苗栗縣參加全國賽，距上次參賽已有10年，因為「不小心打入冠軍賽還奪冠！」，完全沒準備要打全國賽，所以缺乏參賽經費；縣長鍾東錦獲悉後，責由工商發展投資策進會居中找企業贊助，解決球隊燃眉之急，能無後顧之憂全力打比賽。
校方表示，感謝縣府、里長及企業贊助球隊比賽所需遊覽車、餐飲及部分開支。今天上午10點半左右，縣府工策會總幹事陳怡樺、一品饌團膳公司董事長彭聖評在球隊出發前，特別到場加油打氣，一起「送便當打好球」並與球隊開心合影留念。
球隊教練鄭柏村老師說，球隊隊員是中高年級學生，僅有4位女隊員，其中先發女投手楊立榆更是今年全縣國小女子乙組60公尺田徑金牌得主，非常優秀，也是這次預賽爭奪32強門票的主力戰將。
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