海科館推動「鱟知鱟學」 學生擔任鱟保母照顧鱟卵孵化

基隆市國立海洋科技博物館推動「鱟保母」計畫，復育台灣日益稀少的鱟。去年全台有18所學校參與，成功孵化近800隻鱟寶寶送回海科館，今年選在新竹香山海岸舉辦放流活動，安排小朋友護送鱟寶寶進入潮間帶，希望鱟不要從海中消失。

海科館表示，鱟比侏儸紀的恐龍還早出現在地球上，當恐龍消失時，鱟已演化成為現今外貌，被稱為活化石。海科館4年前與金門水試所合作舉辦「鱟知鱟學公民科學行動計畫」，展開搶救行動。

海科館表示，去年有18所學校參與鱟保母計畫，各校師生去年9月拿到鱟卵後，照顧到孵化。師生除了觀察鱟卵和小鱟的發展過程，並要用心換水、餵食，並記錄水質、溫度、計數及影像等工作，提供給海科館研究員人做為人工復育重要基礎數據。

18所學校陸續把幼鱟送回海科館，總數近800隻。館方日前在財團法人天鈺環境永續基金會和新竹市政府協助下，與天行者慈善協會志工團隊，邀請新竹市大庄國小師生，成功在香山潮間帶放流鱟寶寶。

海科館表示，因為疫苗或新藥研發等檢測，對「鱟試劑」的需求，加上捕捉、海洋汙染、棲地破壞等因素，造成鱟族群減少。研究「鱟」的學者楊明哲曾說，當幼鱟消失在潮間帶，只剩海裡的大鱟，再過20年鱟將可能在地球消失。為了提升台灣本島鱟族群的數量，海科館將持續推動復育工程。