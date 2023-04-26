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台南市高中生慶生脫序拿「滅火器」噴人！教室滿天粉塵 網友炸鍋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
高中生慶生，在教室裡拿乾粉滅火器噴同學，脫序行為惹議。圖 ／取自記者爆料網
高中生慶生，在教室裡拿乾粉滅火器噴同學，脫序行為惹議。圖 ／取自記者爆料網

有民眾在網路轉傳一段台南某校影片，畫面中1名男學生手持滅火器在教室朝同儕噴灑，只見現場瀰漫大量粉塵，被噴的男學生四處竄逃，旁人嬉鬧笑聲不斷，不少網友炸鍋紛紛留言斥責「書白唸了」，還有人緩頰「還好不是霸凌」。校方表示，經查是慶生開玩笑過頭，會依校規懲處，未來會加強輔導。

據知，事件發生在昨中午學校午餐時段高三某教室內，畫面上學生都是同班同學，當時一群人原為班上某位學生慶生，疑氣氛太high最後變調，最後竟「加碼」拿起滅火器，事後有人將約5秒畫面傳到網路，詎料引發軒然大波。

校方昨第一時間已掌握該事件，也了解事件始末排除霸凌，校方人員直言，這般影片易遭外界誤解，學生出發點也是為學生慶生，真的是開玩笑過頭惹議。

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