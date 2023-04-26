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光華高中今穿牛仔褲挺性平 不為時尚而是為了記住傷痛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是國際丹寧日，台南市光華高中響應，開放學生穿牛仔褲來學校，用行動挺性平。記者鄭惠仁／攝影
今天是國際丹寧日，台南市光華高中響應，開放學生穿牛仔褲來學校，用行動挺性平。記者鄭惠仁／攝影

今天是「國際丹寧日」，台南市光華高中除利用朝會、午間加強性別平等教育宣導，今天開放學生自由穿牛仔褲上學，有學生表示，平常很少穿牛仔褲，今天特別從衣櫥最深層挖出牛仔褲來挺性平，很有意義，「我們不為時尚，而是為了記住傷痛。」

校長張敬川表示，希望透過校園丹寧日行動，呼籲大家關注性暴力議題，也提醒全校師生應同理性侵被害者的處境，並能以行動相挺、支持與相信，一同打造友善的校園環境，也符應SDGs性別平權的主張。

商業經營科一年級學生凃晏綾說，自己雖有牛仔褲，但很少穿，也因很久未穿，已被塞在衣櫥最深層下面，但為了挺性平，響應國際丹寧日，一早挖出牛仔褲穿來學校；到校後看到許多同學也都穿牛仔褲相挺，覺得很有意義，有趣的是穿牛仔褲背著書包上學，還引起路人注目，但相信這些路人若知道國際丹寧日的意義，也會響應。

幼保科一年級學生鄭宇彤表示，能用行動響應國際丹寧日，覺得很有意義，今天穿牛仔褲來上學，不為時尚，而是為了記住傷痛，挺性平。高中部二年級林欣柔說，一個人穿牛仔褲可能沒什麼，但大家都穿，除了力量大也更有意義。幼保科二年級林凱靖以「很酷」形容自己首次參加國際丹寧日行動，想不到牛仔褲背後卻有這這樣的故事。

每年4月最後一個星期三為「國際丹寧日」，緣起1992年，1名18歲義大利女孩遭駕訓班教練性侵，還對她做出死亡威脅，但法官認為那天她穿緊身牛仔褲，若非自願，教練不可能脫下她的褲子，判決無罪，引發輿論強烈反彈。此事件傳到世界各國，1999年出現「國際丹寧日」活動，鼓勵大家在這天穿牛仔褲，關注圍繞在性侵害和性暴力周圍的錯誤觀念，倡導性別平權。

今天是國際丹寧日，台南市光華高中響應，開放學生穿牛仔褲來學校，用行動挺性平。記者鄭惠仁／攝影
今天是國際丹寧日，台南市光華高中響應，開放學生穿牛仔褲來學校，用行動挺性平。記者鄭惠仁／攝影

牛仔褲 性侵

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