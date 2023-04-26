二信高中林芯瑜奪日本香川縣之旅海報設計首獎 1萬獎金入袋
基隆市二信高中廣告設計科學生林芯瑜，贏得今年「日本香川縣之旅海報設計比賽」高中職組第1名。她將香川縣特產烏龍麵和知名景點、建築物代表，建構出「香川」字體，加上決選接受評審提問時回應得宜，獲得肯定，獨得獎金1萬元。
二信高中今天表示，這項比賽全國高中職組共有29人入圍，並向評審團簡報創作理念，除了林芯瑜的作品勇奪第1名，同校學生劉衣婷、李儀琪、余家馨的作品榮獲優選，賴婉瑜、吳品諭、王岑希、郭俊佑、劉郁妤、簡羽彤和張芯凌獲得佳作。
香川縣之旅海報設計比賽今年舉辦第3屆，由日本香川縣觀光協會、位在台北市的中國科技大學聯合主辦。得獎作品將供日本香川縣觀光協會展出，做了一次漂亮國民外交，同時宣揚台灣學子設計的軟實力。
林芯瑜的作品將香川縣最著名的特產烏龍麵，以及金刀比羅宮、瀨戶大橋、小豆島橄欖公園等景點、建築物代表，融入「香川」兩個字體，讓人一看就知道是在介紹香川縣，吸引遊客到香川品嘗美食及欣賞美麗風光。
林芯瑜說，決賽時評審提醒參賽者要記得「禮貌」，在後來介紹作品和問答過程中，她時時刻刻提醒自己的儀態及禮貌，內心雖然緊張，但不忘保持良好的態度。
她說，問答過程中，評審會品評作品的優點和可再發揮之處。評審都是設計總監或知名設計師，提出的問題都是她在設計時沒有注意到的地方，獲益良多。
評審提出建築物會因為字體而裁掉一部分，可能無法辨認，她回應沒有把整個建築物侷限在字體的輪廓內，讓部分建築物突出邊框可製造靈動的感覺。她事後回想，或許這樣的回答獲得評審青睞，才有機會在眾多優秀作品中脫穎而出。
二信表示，林芯瑜目前就讀三年級，她在瑞芳國中求學時，參加職探體驗接觸到二信高中廣設科，就讀後在老師陳姿穎、李俊龍等人指導下認真學習，對多媒體設計產生興趣及培養實力。她的目標是考上雲林科技大學數位媒體設計系，繼續朝她的設計之路前進。
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