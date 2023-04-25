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全中運國女、高男羽球雙打 南市雙雙挺進四強爭金牌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市佳里國中游千霈（右）參加全中運，拿下國女組100公尺跨欄銅牌，明日五項爭金。圖／南市體育局提供
台南市佳里國中游千霈（右）參加全中運，拿下國女組100公尺跨欄銅牌，明日五項爭金。圖／南市體育局提供

全中運賽程進入第4天，台南小將表現亮眼，國女組羽球雙打永康國中以及大灣高中國中部的小將卯足全力，雙雙挺進4強，新豐高中在高男組羽球單打也突破重圍，吳哲穎及杜心策挺進4強賽，其中杜心策26日對戰高雄中學林育丞爭奪金牌，精彩可期。

新豐高中為羽球菁英的重點發展學校，全中運高男組羽球單打同時有2名選手打進4強賽，顯見實力，尤其杜心策在8強戰中與西苑高中林庭任的戰況膠著，但他頂住壓力，以21比19、21比17直落二拿下4強門票，隊友吳哲穎也將於明日對戰能仁家商馬承毅力爭銅牌。

體育局長陳良乾說，近年來佳里國中在的田徑項目發展出色，此次游千霈在國女組100公尺跨欄飆出14.31的好成績取得銅牌，上屆全中運田徑五項全能賽事，游奪下銀牌，今年目標直指金牌，將在明日田徑五項跳遠決賽後結算成績。

教練表示，游千霈文武兼備，學業上相當優秀，名列校排前10名，也是個非常自律的孩子，練習做操、收操都不需教練擔心，上月還獲得台南市中等學校優秀青年

佳里國中的黃義祺昨日奪得國男組1500公尺銀牌，他去年因車禍造成鎖骨及肩胛骨骨裂無法參加全中運，花了大半年的時間養傷、復原，至今年1月才復出參賽，在全國賽中從沒跑進過全國前3名，最後憑藉毅力摘下銀牌，是突破自我的最佳展現。截至今日下午3時止，台南小將共在全中運拿下25金28銀20銅。

台南市佳里國中黃義祺（右）參加全中運，勇奪田徑國男組1500公尺銀牌。圖／南市體育局提供
台南市佳里國中黃義祺（右）參加全中運，勇奪田徑國男組1500公尺銀牌。圖／南市體育局提供

台南 金牌 全中運 青年

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