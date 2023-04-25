四湖國小附幼食農扎根 有機達人傳授魚菜共生

食農扎根！雲林縣四湖國小附設幼兒園今天邀請植物有機專家黃耀貞，開了一堂幼兒食農與環境教育課，用最簡單易懂的教材，引領孩子認識「魚菜共生」耕作法，並利用瓶罐製作環保盆栽，受感種菜育苗樂趣，小朋友說，要種菜給媽媽吃。

四湖國小附幼老師徐雅庭說，雲林囝仔生長在農業縣，生活周遭經常可見農業生產，孩子雖小但也知道爸媽下田耕作很辛苦，為讓小朋友提早認識植物的生長過程及環保生態和農業的關連，從彰化邀請植物有機專家黃耀貞分享幼兒食農教育。

黃耀貞以一株結球萵苣（美生菜），詢問幼兒知這是什麼蔬菜？有沒有吃過？是什麼味道？一連串的童言童語互動，很快把農產融入對話中，孩子不僅聽得懂，也快樂回應，進而讓大家近距離觀察蔬菜構造，並導入魚菜共生循環水的原理，讓孩子看到種菜的環保盆栽中竟然有魚。

「菜菜下面有魚在游泳，好好玩！」「老師，魚會不會吃菜？」孩子的好奇心一打開，發問沒停過，黃老師向孩子說明魚菜共生的原理和優缺點，讓大家了解植物生長3要素陽光、空氣、水。同時教大家利用寶特瓶製作環保盆栽體驗種菜，還教如何用棉線的吸水特性，了解為什麼不需要澆水，菜菜照樣可活下來。