台南歸仁辦MAKAPAH美術獎原住民兒童繪畫賽得獎作品展

台南市政府文化局今天在歸仁文化中心舉辦「MAKAPAH美術獎暨全國原住民兒童繪畫創作比賽得獎作品巡迴展」，展出到6月25日。市長黃偉哲主持開幕。邀請德高國小、竹埔國小學生吟唱多族群混搭的古調編串、阿美族舞蹈表演，小朋友優揚嗓音活潑熱情舞蹈為展覽揭開序幕。希望鼓勵原住民兒童藝文創作，探索傳统文化，理解部落生活內涵，建立對族群文化的主體價值觀與自信。

黃偉哲表示，MAKAPAH美術獎與全國原住民兒童繪畫創作比賽得獎作品到台南，展出比賽歷屆得獎作品，這對台南市是很大的榮耀，他感到欣喜，將在歸仁文化中心展出二個月，希望市民都能來看原住民小朋友非常優秀的美術創作。

文化局表示，中央原住民族委員會希望藉攝影及繪畫等藝術形式，記錄原鄉真實的生活型態，發掘台灣原住民族豐沛的文化內涵，並展覽傳播對部落文化的關懷與認同，為這美麗的文化瑰寶留下真實與感動的見證。

展覽匯集全台原住民兒童繪畫創作作品，與原住民族群文化相關攝影作品，MAKAPAH歷屆繪畫首展作品8幅、具多元的原住民族活動場景攝影作品27幅、原住民兒童作品48幅。文化局表示，「作品中處處可見對族人的關懷，以及用愛灌溉這片土地的殷切盼望」。

當中有4幅台南原住民小朋友的創作，分別為獲第13屆特優奬的永康國中胡霈予(泰雅族)《泰雅勇士之舞》、第12屆優選大光國小林佩樺(排灣族)《鞦韆下的婚禮》、第12屆特優後甲國中杜梁心瑜(排灣族)《排灣之美》、第12屆優選東陽國小雅韻‧谷慕(泰雅族)《原住民慶典》。這些小小創作家將所見所聞用紙筆、以鮮豔飽和的色彩，生動的構圖形式以及豐沛的表現力濃縮在畫紙上。

主辦單位也規畫「彩繪森林」Ｘ「族語故事」AR擴境科技體驗活動，以森林文化為主題，由族語老師，以說故事方式介紹原住民族群文化與神話傳說，透過手繪著色結合AR擴境體驗，讓學齡童與民眾認識不同詞彙及族群文化；手作活動則在4月30日、5月21日兩場次製作民族特色風格飾品，讓展覽與活動更活潑生動。