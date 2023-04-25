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音樂、舞蹈和資訊競賽屢傳佳績 鍾東錦期許再接再厲

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天接見並表揚獲獎人員及團隊，期許學子們再接再厲、更上一層樓。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天接見並表揚獲獎人員及團隊，期許學子們再接再厲、更上一層樓。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣學子近來參加音樂、舞蹈和資訊競賽屢傳佳績，團體項目榮獲5座「特優」，個人項目有2位學生榮獲「特優」全國第一名、35位學生榮獲「優等」，縣長鍾東錦今天接見並表揚獲獎人員及團隊，期許再接再厲、更上一層樓，也展現苗栗縣扎根藝術及資訊教育的成果。

今天上午縣府舉辦表揚大會，特別安排榮獲國中B組單簧管獨奏「特優」全國第一名的照南國中黃郁絜，演奏動聽曲目為大會揭開序幕，獲獎的學校、學生陸續上台，接受縣長鍾東錦表揚、頒發獎金和合影鼓勵。

教育處長葉芯慧表示，今年全國音樂比賽3月間分別在彰化、嘉義比賽，大同高中和照南國小獲得全國特優，有12所學校、29名學生獲個人優等，團體賽有4所國中獲特優、20人優等；舞蹈比賽由建功國小獲團體特優。獎金部份，個人獎特優從2千提高到6千元，優等1千元提高到3千元，今年發放的總獎金25萬餘元。

教育處指出，音樂比賽與舞蹈比賽團體組共計5隊勇奪「特優」佳績，個人組則有2位學生榮獲全國「特優」、35位學生榮獲全國「優等」的肯定；其中竹南鎮大同高中許子涵榮獲高中職B組直笛獨奏「特優」全國第一名，竹南鎮照南國中黃郁絜榮獲國中B組單簧管獨奏「特優」全國第一名，竹南高中蔡禮安、鍾岑分別榮獲高中職B組薩克斯風獨奏全國第五名、箏獨奏全國第六名。

頭份市信義國小今年從全國各級公私立學校162所、角逐跨域美感績優學校中脫穎而出，榮獲110學年度「跨域美感領航獎」，這是該校繼108、109學年度分別奪得「跨域美感卓越獎」之後，第三度獲得全國大獎，為苗栗縣藝術教育再度爭光。

另外，有11位學生的畫作參加選送日本第53回世界兒童畫展榮獲特優；而112年度全國貓咪盃SCRATCH程式設計競賽，有來自全國22縣市、172隊、近500名師生共襄盛舉，苑裡高中（國中部）及海口國小團隊，分別勇奪國中動畫短片組銅牌、國小動畫短片組佳作。

縣長鍾東錦則表示，學習音樂和藝術除了天份、更需努力付出，相信唯有學生努力、校長和指導老師用心，才有如此好的表現，而每位學子都是家長和學校的寶貝，希望繼續發揮專長和獨特的一面，為苗栗爭光、也為自己的未來奠定最好基礎。

苗栗縣政府今天舉辦表揚大會，縣長鍾東錦接見獲獎的學校、學生，並頒發獎金及合影鼓勵。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天舉辦表揚大會，縣長鍾東錦接見獲獎的學校、學生，並頒發獎金及合影鼓勵。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 苗栗縣 團隊

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