最好的母親節禮物 弘光科大美髮系大一生韓國國際賽獲金獎

弘光科技大學美髮造型設計系15名師生參加「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」，獲得12座金獎及4座銀獎佳績，其中有10位大一學生是首次出國參賽，他們說在母親節前夕交出大學的第一個學習成果，應該是最好的母親節禮物。

美髮造型設計系副主任陳佳惠表示，「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」是亞洲知名美容美髮賽事之一，有來自韓國、日本、中國、香港等逾8個國家選手參賽，參賽作品90分以上獲得金獎，80分以上為銀獎，這次14名參賽學生中，有10名為大一學生，首次出國參賽便獲得佳績，難能可貴。

參加學生組比賽獲獎名單：林芷絨時尚創意剪髮金獎、詹岱宭一般基礎剪髮金獎、郭家利創意染髮設計金獎、林宥瑋創意造型設計金獎、李亭毅特殊裝扮化妝金獎、施采吟創意古典髮型設計金獎、王雅慧創意冷燙金獎、郭欣儀創意盤髮設計金獎、秦羽彤宮廷古典髮型設計金獎、莊怡甄捲髮技術金獎，陳子璇美甲金獎、創意冷燙銀獎，簡愉勳時尚接髮設計銀獎、黃家曆標準冷燙銀獎、李沛渝新娘盤髮設計銀獎。帶隊老師黃翠如也參加社會組比賽，獲特別髮型設計金獎。

大一學生李亭毅畢業青年高中美容科，住台中市豐原，每天上下學搭火車轉公車，花費近4小時通勤，李亭毅說，他對特殊化妝、造型、髮型非常有興趣，希望學習更多專業，特殊裝扮化妝在歐美較為盛行，想知道影視行業相當發達的韓國特殊化妝現況，因此報名參加特殊裝扮化妝項目，這次比賽讓他更了解亞洲這方面的發展。

念大一的郭欣儀畢業於台南市北門高中，她說，國中就對美髮很有興趣，會幫媽媽編髮，原本想念高職美容美髮科，父母建議她念普通高中，大學時尊重她的選擇，雖然許多念高職的同學已有基礎，但老師上課從頭教起，學習起來一點也不難。郭欣儀指出，這次參加創意盤髮比賽項目參考韓劇宮廷劇做造型，在韓國拿到金獎好成績時馬上用LINE告訴媽媽，媽媽非常高興。