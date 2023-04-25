快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

最好的母親節禮物 弘光科大美髮系大一生韓國國際賽獲金獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光美髮造型設計系15名師生參加「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」，獲得12座金獎及4座銀獎好成績。記者游振昇／攝影
弘光美髮造型設計系15名師生參加「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」，獲得12座金獎及4座銀獎好成績。記者游振昇／攝影

弘光科技大學美髮造型設計系15名師生參加「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」，獲得12座金獎及4座銀獎佳績，其中有10位大一學生是首次出國參賽，他們說在母親節前夕交出大學的第一個學習成果，應該是最好的母親節禮物。

美髮造型設計系副主任陳佳惠表示，「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」是亞洲知名美容美髮賽事之一，有來自韓國、日本、中國、香港等逾8個國家選手參賽，參賽作品90分以上獲得金獎，80分以上為銀獎，這次14名參賽學生中，有10名為大一學生，首次出國參賽便獲得佳績，難能可貴。

參加學生組比賽獲獎名單：林芷絨時尚創意剪髮金獎、詹岱宭一般基礎剪髮金獎、郭家利創意染髮設計金獎、林宥瑋創意造型設計金獎、李亭毅特殊裝扮化妝金獎、施采吟創意古典髮型設計金獎、王雅慧創意冷燙金獎、郭欣儀創意盤髮設計金獎、秦羽彤宮廷古典髮型設計金獎、莊怡甄捲髮技術金獎，陳子璇美甲金獎、創意冷燙銀獎，簡愉勳時尚接髮設計銀獎、黃家曆標準冷燙銀獎、李沛渝新娘盤髮設計銀獎。帶隊老師黃翠如也參加社會組比賽，獲特別髮型設計金獎。

大一學生李亭毅畢業青年高中美容科，住台中市豐原，每天上下學搭火車轉公車，花費近4小時通勤，李亭毅說，他對特殊化妝、造型、髮型非常有興趣，希望學習更多專業，特殊裝扮化妝在歐美較為盛行，想知道影視行業相當發達的韓國特殊化妝現況，因此報名參加特殊裝扮化妝項目，這次比賽讓他更了解亞洲這方面的發展。

念大一的郭欣儀畢業於台南市北門高中，她說，國中就對美髮很有興趣，會幫媽媽編髮，原本想念高職美容美髮科，父母建議她念普通高中，大學時尊重她的選擇，雖然許多念高職的同學已有基礎，但老師上課從頭教起，學習起來一點也不難。郭欣儀指出，這次參加創意盤髮比賽項目參考韓劇宮廷劇做造型，在韓國拿到金獎好成績時馬上用LINE告訴媽媽，媽媽非常高興。

獲得金獎的大一學生王雅慧、莊怡甄說，首次出國參加國際賽事難免緊張，必須一直在心中提醒自己保持平常心，展現平時訓練水準；一口氣參加美甲、創意冷燙兩項比賽的陳子璇說，創意冷燙要在有限時間內把5種大小不同捲子排列整理好是項挑戰，觀摩各國選手技法及創意，收獲多；大二學生林芷絨、詹岱宭、郭家利、林宥瑋參賽挑戰技術性高的剪髮、染髮、造型設計項目，皆獲得金獎高分。

弘光大大一學生郭欣儀獲創意盤髮設計金獎。記者游振昇／攝影
弘光大大一學生郭欣儀獲創意盤髮設計金獎。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮大二學生林芷絨獲得時尚創意剪髮金獎。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮大二學生林芷絨獲得時尚創意剪髮金獎。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

許光漢反攻南韓 本周五百想藝術大賞當頒獎人 開心回應

盼韓日和解 尹錫悅：不接受拿百年前事要日本下跪

遠百迎母親節 拚業績增10%

珍珠設計暗藏寓意又活潑！台灣設計師母親節獻青春新品

相關新聞

彰化女中羽球冠軍好手 錄取成大外文系

彰化女中今年有3名學生以運動績優成績錄取理想大學，高三學生李鈊嵐曾獲彰化縣賽羽球高女組雙打冠軍，今年錄取成功大學外文系，...

敦化國小合唱團「被登春晚」遭指淪統戰工具 監委申請調查

台北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」。監察委員賴振昌今晚說，已申請自...

廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦...

最好的母親節禮物 弘光科大美髮系大一生韓國國際賽獲金獎

弘光科技大學美髮造型設計系15名師生參加「2023韓國IFBC國際美容藝術家大賽」，獲得12座金獎及4座銀獎佳績，其中有...

新竹之光！三民國中網球全中運奪銀 高虹安表揚

新竹市三民國中網球隊4月15日在「112年全國中等學校運動會」中榮獲國男團體銀牌，今在市務會議上，由市長高虹安及市議會副...

世界閱讀日／丹鳳高中「SDGs」閱讀課程 與姐妹校跨海談海洋永續

因應世界閱讀日，2023年丹鳳高中舉辦一系列與「SDGs」相關的閱讀課程與活動。第一個活動就是和馬來西亞姐妹校波德申中華中學進行世界書香日國際議題課程的交流會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦