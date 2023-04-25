新竹之光！三民國中網球全中運奪銀 高虹安表揚

新竹市三民國中網球隊4月15日在「112年全國中等學校運動會」中榮獲國男團體銀牌，今在市務會議上，由市長高虹安及市議會副議長余邦彥表揚網球隊選手，肯定他們為竹市創下的歷史紀錄。

高虹安表示，三民國中網球隊在全國中等學校運動會贏來佳績，創下竹市全中運網球40年來最佳成績，不僅如此，近期竹市的體育成績也在全國發光發熱。

高虹安說，三民國中網球隊的選手們經長時間嚴格訓練，在比賽中展現出高超的球技和毅力，成功進入國男組冠亞軍戰並獲得銀牌為新竹爭光，展現出團隊精神和對運動的熱愛，盼小選手們都能走出自己的一片天。運動選手的養成不容易，她也會要求相關單位聆聽基層球隊的需求，和教練及選手討論並協助在設備及場地上精進，讓體育運動在新竹市更加強大。

余邦彥表示，他每天都會在三民網球場打網球，皆會看到兩位教練辛勤的訓練選手，加上家長、校長及會長的支持，三民國中網球隊獲得佳績很感動。

「唯有努力不懈，才是成功之道！」隊長林豪鈺表示，在比賽前的數個月，每天都要進行長達三到四個小時的訓練，包括技術練習和體能訓練，隊員們必須在悶熱的網球場上進行艱苦的訓練，抵擋著疲憊和挫折，努力提升自己的實力。

「球隊的成績絕不是偶然！」教練蔡佩倢表示，這次比賽中，隊員們的努力和付出讓人佩服，他們在網球場上拼盡全力，展現出了非凡的鬥志和勇氣，也經歷了訓練中的辛苦和挑戰，相信他們在訓練中磨練出堅強的意志和毅力，都將成為他們未來發展的重要資產。