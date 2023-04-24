台南新化高工港都盃沙灘巧固球賽金牌 五學生入選國手

台南新化高工參加今天閉幕的第4屆港都盃沙灘巧固球賽，獲得身心障礙融合組金牌、並有5名學生入選8月的第3屆亞太盃青少年沙灘巧固球錦標賽中華台北代表隊。校方表示，「消息傳回學校，舉校歡騰」。

高雄市巧固球協會、亞洲太平洋巧固球總會主辦這項比賽，首次實施全國融合組比賽，讓身心障礙學生也可下場，有7縣市8所設有特教班及高職綜合職能科學校參加，32個單位學校75隊、1千多名選手、教練和裁判、家長參與。