世界閱讀日／丹鳳高中「SDGs」閱讀課程 與姐妹校跨海談海洋永續

因應世界閱讀日,2023年丹鳳高中舉辦一系列與「SDGs」相關的閱讀課程與活動。第一個活動就是和馬來西亞姐妹校波德申中華中學進行世界書香日國際議題課程的交流會。

2015年,聯合國宣佈「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs),SDGs包含17項核心目標,其中又涵蓋了169項細項目標、230項指標,指引全球共同努力、邁向永續。

因應世界閱讀日,2023年丹鳳高中舉辦一系列與「SDGs」相關的閱讀課程與活動。圖/宋怡慧主任提供

多年來能與姐妹校波德申中華中學以「SDGs」為國際交流課程的主軸,並以SDG 14 保育海洋生態:保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化為主要議題,配搭國際交流的精神——SDG 17 多元夥伴關係:建立多元夥伴關係,協力促進永續願景,雙方以線上分享與討論的形式,進行線上海洋議題的閱讀/跨科交流。

丹鳳高中與姐妹校波德申中華中學,以「SDGs」為國際交流課程的主軸,雙方以線上分享與討論的形式,進行線上海洋議題的閱讀/跨科交流。圖/宋怡慧主任提供

新北市丹鳳高中I Do社的學生以高一二社團成員為主,來自不同班級,卻對國際閱讀議題與偏鄉服務的信念有長期探究與扎根。此次交流活動IDo社的四十位同學自行分為六組,以海洋永續閱讀為主題。

台灣學生以自身的海洋視角進行選題——高一楊景森同學談馬偕博士與台灣的海洋發展史,高二的吳悅彤和鄧家凱則以夏曼藍波安及其作品進行賞評,高二的吳涵㜫和王書珊進行台灣海鮮文化和海洋永續發展的探討,高二吳崇豪和趙悅妏則以林楷倫作品及其魚販身分進行文學書寫的分享,高一杜宥慶、 林勁承進行作家廖鴻基及其作品分析,最後潘伯勳、徐子翔以台灣鏢旗魚及捕撈文化進行壓軸報告。波中同學針對海洋文學特別有興趣,在提問環節進行廖鴻基、夏曼藍波安的作品進行深入有趣的問答。

而波德申中華中學的同學專業度十足,高一忠班分成四組,事先做了漁夫的採訪,實地考察漁村,同學分享小組從半夜十點到凌晨一點半進行拜訪海鮮餐館、漁業局,動手烹飪魚蝦蟹,從無到有,從理論到探究,從探究到生活實踐,波中學生帶著台灣的師生走進一個有感、吸睛、專業的海洋議題課程。

我最感動的是,兩校學生在線上討論「雞腿魚」(河豚)是否適合食用?魚類保育的分級如何落實?海洋生態如何兼顧經濟與永續?他們也願意從倡議到行動落實海洋環保和環境永續發展的目標。

兩校學生歷經一個多月課程規劃與討論,即便需要在課餘進行討論,甚至半夜清晨進行實地考察,但是,讓學生能真正體驗將課本內的知識、技能,運用於日常生活,讓自己有能力解決問題,強化自己在中學時期關注在地與國際議題,從議題探究強化班上同學抑或是社團成員們的創造力、合作力、凝聚力。

丹鳳高中與姐妹校波德申中華中學,以「SDGs」為國際交流課程的主軸,雙方以線上分享與討論的形式,進行線上海洋議題的閱讀/跨科交流。圖/宋怡慧主任提供

國際交流活動能圓滿成功地舉辦,感謝兩校校長波中張永慶校長、丹鳳曾慧媚校長,以及兩校所有協助國際海洋課程的辛苦老師們,尤其是副校長蔡常思先生,班主任林錦安老師,親力親為,以身作則,讓我們看見不一樣的漁村生活與文化交流。

最後,我特別喜歡波中校長張永慶博士在臉書發表的心得: 我個人看見的台灣,是被海四面環抱的一個寶島,人民對海的感情,產生了海洋文學。 我們則是半島,三面環海,海岸線很長,親海,知海,愛海,也就成為我們的主題了。 我想像30年後,他們會站在自己的崗位上,捍衛海洋,而他們會在這條成功的路上相遇:「呀,原來是你,你也在這裡!」

多溫暖的一段話,多震撼人心的反思,很多事情做了之後,就能看見學生不一樣的想法,這應該是身為老師最大的期盼吧!波中一位積極參與的學生顏似瑋則讚賞丹鳳的簡報主要以文本深究的形式為主,整體下來做得非常的清楚整齊,主要內容還特別援引標注,版面設計專業精美,是波中學生需要學習的一個亮點。

同時,顏同學也說:「這次的課程交流也更瞭解台灣的魚類、漁業發展以及捕魚方式,每項都很新奇,大開眼界」。

台灣丹鳳高中吳悅彤則說:「未來要像波中學習以議題探究的方式,到實地勘察,並收集更多的資料,做成一份更有在地精神的報告,波中同學的團隊精神也令人敬佩不已」。

猶如愛因斯坦說的:「教育,就是當一個人把在學校所學全部忘光之後剩下的東西(Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.)」。