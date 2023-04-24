融入數位、美感 文府國小打造全國首座體育實驗室

高雄市左營區文府國小將20年老舊體育器材室重新改建，打造全台首座體育實驗室。引入自然光，窗外就是半屏山美景，同時融入數位科技教學，讓永續、美學、在地概念。

文府國小新聞稿表示，「體育實驗室」符合多功能使用性，收納兼具上課場所，學校以改造原老舊體育器材室提案，從教育部111年校園美感實踐計畫脫穎而出。歷經改建完工並使用1年，從近190所學校中脫穎而出，獲選教育部學美、美學4.0合作學校名單。

文府國小表示，過去體育器材室原是狹小空間、創校20年使用迄今，陳年物品堆棄、動線不佳、櫃體老舊、設備損毀，體育教師多年來不斷反應，希望能夠尋覓更寬廣空間來放置日漸增多的體育器材。

校長李美金說，學校長期面臨增班壓力，不易空間改造，但教育部校園美感實踐計畫成了改變契機。改造過程如同一趟美感教育的實踐旅程，師生藉由改造行動共同感受、覺察體育器材室的各種種問題，並發揮想像力勾勒出未來體育器材室的樣貌。

李美金說，討論過程中，師生都希望能夠空間寬敞，辨識清楚、物有定位，方便取拿、動線順暢、搬移方便、降溫防曬、除舊布新等。經過與設計師討論溝通後、發揮設計的專業與巧思，以減法哲學為基底，融入在地的元素、逐步打造完成全台第一座體育實驗室。

文府國小巧固球隊隊長李松潤說，「謝謝學校把原本破舊的體育器材室煥然一新！」在器材借用和使用都比過去更順暢。

教師王志仁表示，體育器材室改造的不只是空間，更是師生體育學習互動的大改變，透過空間開啟視覺美感與想像，讓體育不只是體育，場域可以更多元運用。

文府國小體育實驗室空間改造有4大特色，包括突破框架，翻轉空間；師法自然，意象融入；視覺圖像，易於辨識以及機能轉換，多元彈性。在空間理念上，入口處改成透明玻璃，引入更多自然採光，將運動的賽道線，透過燈具、油漆色帶、搭配前衛色彩，讓現代時尚的體育元素，隱含地表達於空間中。

在空間使用上，規劃體育實驗室導覽課程、運動經紀人管理制度、也設有86吋大屏觸控顯示器。設計兼具收納與座椅功能的移動櫃，可依照課程進行變換，融入數位科技教學。