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興達國小傀儡戲首次參賽獲全國特優 訴說烏金傳奇

中央社／ 高雄23日電
高雄市茄萣區興達國小傀儡戲團參加111學年度全國學生創意戲劇比賽獲特優，戲團以結合在地烏魚與信仰的「烏金傳奇」戲碼，細說茄萣烏金歷史。（興達國小提供）
高雄市茄萣區興達國小傀儡戲團參加111學年度全國學生創意戲劇比賽獲特優，戲團以結合在地烏魚與信仰的「烏金傳奇」戲碼，細說茄萣烏金歷史。（興達國小提供）

高雄市茄萣區興達國小傀儡戲團今年首次參加全國戲劇比賽就獲特優佳績；戲團以結合在地烏魚與信仰的「烏金傳奇」戲碼，細說茄萣烏金歷史。

興達國小發布新聞稿表示，興達國小4月17日參加「111學年度全國創意戲劇比賽」傳統偶戲類傀儡戲組國小組決賽，以靈巧的傀儡偶戲，細說茄萣的烏金歷史，有巾著網的捕烏技藝與媽祖信仰的公籤文化；更將海洋保育的觀念融入傀儡偶戲表演。

校方表示，評審除了肯定學生精湛的操偶技巧、流利的本土語口白外，更讚賞能夠從幕後到幕前的鼓藝獅陣創意演出。表演中更傳遞抽烏魚公籤的解籤智慧、與海搏鬥的捕烏精神、酬神謝天的媽祖信仰與海洋永續的教育意涵。

興達國小民國111年成立傀儡戲社，遴聘去年榮獲教育部第9屆藝術教育貢獻獎的「錦飛鳳傀儡戲劇團」團長薛熒源和老師張雪香指導。傀儡戲團更結合學校特色太鼓團隊。

高市興達國小傀儡戲團參賽融入在地文化高雄市茄萣區興達國小傀儡戲團參加111學年度全國學生創意戲劇比賽獲特優，表演中傳遞抽烏魚公籤的解籤智慧、與海搏鬥的捕烏精神、酬神謝天的媽祖信仰與海洋永續的教育意涵。（興達國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月23日 中央社
高市興達國小傀儡戲團參賽融入在地文化高雄市茄萣區興達國小傀儡戲團參加111學年度全國學生創意戲劇比賽獲特優，表演中傳遞抽烏魚公籤的解籤智慧、與海搏鬥的捕烏精神、酬神謝天的媽祖信仰與海洋永續的教育意涵。（興達國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年4月23日 中央社

校方表示，戲社成立之初僅6名學生，無論提線技巧或口白都顯生澀，但經過團長、學校教師群與學生努力投入練習，今年共有16名中高年級學生參與全國比賽，初次啼聲即一鳴驚人，深獲評審肯定，獲全國特優的佳績。

興達國小校長曾建勳表示，傀儡偶戲除了是傳統文化藝術的傳承，更是具體實踐「給孩子機會，孩子絕對會有超乎想像優質表現」的教育思維。也感謝公私部門贊助戲團訓練及參賽的旅費，讓學生能透過傀儡偶戲展現自信，進一步認識在地信仰文化。

信仰 媽祖

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