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免費讓偏鄉學生暢玩樂園 六福村14年來已助8萬人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福旅遊集團透過「愛心圓夢∞希望共學」計畫持續幫助更多偏鄉孩童能到樂園遊玩圓夢。圖／六福村提供
六福旅遊集團透過「愛心圓夢∞希望共學」計畫持續幫助更多偏鄉孩童能到樂園遊玩圓夢。圖／六福村提供

對於許多偏鄉及弱勢孩童來說，到遊樂園玩一趟不是件容易的事，六福村為了讓這些孩子圓夢，14年來每年都招待千名孩子免費入園，透過安排認識野生動物，讓孩子能寓教於樂，更希望在孩子心中種下環保的環境教育觀念，未來也能成為創造美好社會與永續環境的公民。

六福旅遊集團從2009年開始至今已邀請近8萬名的偏鄉弱勢孩童到六福村玩，今年同樣選在4月22日的世界地球日，與莊福文教基金會攜手共同舉辦圓夢共學計畫，透過多元化的方式將綠色永續發展理念導入教育。

今天上午有許多來自非山非市學校的學生到六福村，大多數孩子都是第一次到樂園玩，更有來自遠從海拔1200公尺的南投偏鄉地區、甚至來自離島小琉球的學童，由莊福文教基金會董事長賴振融、六福旅遊集團董事長莊豐如陪孩童入園。

六福村表示，除了安排樂園設施遊玩外，園方也安排環境教育課程體驗，希望讓孩子們經由跟動物的近距離接觸，自然理解尊重生命、愛護地球的重要，埋下生命教育的種子。

六福村安排教育課程，讓來自全國的孩子透過遊玩學習知識，達到寓教於樂的目的。圖／六福村提供
六福村安排教育課程，讓來自全國的孩子透過遊玩學習知識，達到寓教於樂的目的。圖／六福村提供

六福村 偏鄉

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