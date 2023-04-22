免費讓偏鄉學生暢玩樂園 六福村14年來已助8萬人

對於許多偏鄉及弱勢孩童來說，到遊樂園玩一趟不是件容易的事，六福村為了讓這些孩子圓夢，14年來每年都招待千名孩子免費入園，透過安排認識野生動物，讓孩子能寓教於樂，更希望在孩子心中種下環保的環境教育觀念，未來也能成為創造美好社會與永續環境的公民。

六福旅遊集團從2009年開始至今已邀請近8萬名的偏鄉弱勢孩童到六福村玩，今年同樣選在4月22日的世界地球日，與莊福文教基金會攜手共同舉辦圓夢共學計畫，透過多元化的方式將綠色永續發展理念導入教育。

今天上午有許多來自非山非市學校的學生到六福村，大多數孩子都是第一次到樂園玩，更有來自遠從海拔1200公尺的南投偏鄉地區、甚至來自離島小琉球的學童，由莊福文教基金會董事長賴振融、六福旅遊集團董事長莊豐如陪孩童入園。